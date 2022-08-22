https://ria.ru/20220822/dnr-1811445313.html

ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке

ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 22.08.2022

ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:29

2022-08-22T23:29

2022-08-22T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

калининский район

горловка

нато

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

калининский район

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, калининский район, горловка, нато