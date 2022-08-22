https://ria.ru/20220822/dnr-1811445313.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 22.08.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:29
2022-08-22T23:29
2022-08-22T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
калининский район
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, калининский район, горловка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Калининский район, Горловка, НАТО
ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Калининскому району Горловки