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В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным
В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным - РИА Новости, 22.08.2022
В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным
Глава Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому в ДНР без каких-либо возмещений прекращается право собственности и иные права на земельные... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:12
2022-08-22T23:12
в мире
жилье
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому в ДНР без каких-либо возмещений прекращается право собственности и иные права на земельные участки, ранее выданные безвозмездно украинскими органами украинским военным за участие в так называемой "антитеррористической операции" Киева против населения ДНР и ЛНР."Право собственности, иные права на земельные участки, возникшие на основании решений уполномоченных органов о передаче земельных участков участникам и членам семей погибших участников антитеррористической операции, операции объединенных сил (участникам боевых действий) на безвозмездной основе в собственность или пользование, и право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на таких земельных участках (при наличии), прекращаются без предоставления возмещения. Земельные участки признаются относящимися к землям запаса государственной или муниципальной собственности в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы ДНР.Отмечается, что под участниками так называемой "антитеррористической операции" признаются военные украинских войск, национальной гвардии, Службы безопасности Украины и множества других ведомств, "принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, операции объединенных сил в период их проведения", а также "выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях, направленные против населения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, на военную агрессию Украины против" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811230619.html
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в мире, жилье, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
В мире, Жилье, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Специальная военная операция на Украине
23:12 22.08.2022
 
В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным

В ДНР отменяют права на землю для участников украинской "антитеррористической операции"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоднятие флага ДНР в Донецке
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поднятие флага ДНР в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому в ДНР без каких-либо возмещений прекращается право собственности и иные права на земельные участки, ранее выданные безвозмездно украинскими органами украинским военным за участие в так называемой "антитеррористической операции" Киева против населения ДНР и ЛНР.
"Право собственности, иные права на земельные участки, возникшие на основании решений уполномоченных органов о передаче земельных участков участникам и членам семей погибших участников антитеррористической операции, операции объединенных сил (участникам боевых действий) на безвозмездной основе в собственность или пользование, и право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на таких земельных участках (при наличии), прекращаются без предоставления возмещения. Земельные участки признаются относящимися к землям запаса государственной или муниципальной собственности в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы ДНР.
Отмечается, что под участниками так называемой "антитеррористической операции" признаются военные украинских войск, национальной гвардии, Службы безопасности Украины и множества других ведомств, "принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, операции объединенных сил в период их проведения", а также "выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях, направленные против населения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, на военную агрессию Украины против" ДНР и ЛНР.
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