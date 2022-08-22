https://ria.ru/20220822/dnr-1811443873.html

В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным

В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным - РИА Новости, 22.08.2022

В ДНР отменяют права на землю, выданную украинским военным

Глава Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому в ДНР без каких-либо возмещений прекращается право собственности и иные права на земельные... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:12

2022-08-22T23:12

2022-08-22T23:12

в мире

жилье

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому в ДНР без каких-либо возмещений прекращается право собственности и иные права на земельные участки, ранее выданные безвозмездно украинскими органами украинским военным за участие в так называемой "антитеррористической операции" Киева против населения ДНР и ЛНР."Право собственности, иные права на земельные участки, возникшие на основании решений уполномоченных органов о передаче земельных участков участникам и членам семей погибших участников антитеррористической операции, операции объединенных сил (участникам боевых действий) на безвозмездной основе в собственность или пользование, и право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на таких земельных участках (при наличии), прекращаются без предоставления возмещения. Земельные участки признаются относящимися к землям запаса государственной или муниципальной собственности в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы ДНР.Отмечается, что под участниками так называемой "антитеррористической операции" признаются военные украинских войск, национальной гвардии, Службы безопасности Украины и множества других ведомств, "принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, операции объединенных сил в период их проведения", а также "выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях, направленные против населения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, на военную агрессию Украины против" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811230619.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жилье, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина