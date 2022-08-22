https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html

Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России

Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.08.2022

Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России

Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей полицейского за дискредитацию российской армии, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:02

2022-08-22T12:02

2022-08-22T12:28

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

крымский район

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей полицейского за дискредитацию российской армии, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.Протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении полицейского роты ППС ОМВД России по Крымскому району был составлен после того, как он при исполнении должностных обязанностей публично заявлял о неправомерности действий ВС РФ, отметили в пресс-службе."Суд постановил признать сотрудника полиции виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 40 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.Добавляется, что мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20220816/diskreditatsiya-1809977285.html

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происшествия, россия, крымский район, вооруженные силы рф