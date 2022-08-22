https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html
Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России
Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.08.2022
Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России
Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей полицейского за дискредитацию российской армии, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:02
2022-08-22T12:02
2022-08-22T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
крымский район
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей полицейского за дискредитацию российской армии, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.Протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении полицейского роты ППС ОМВД России по Крымскому району был составлен после того, как он при исполнении должностных обязанностей публично заявлял о неправомерности действий ВС РФ, отметили в пресс-службе."Суд постановил признать сотрудника полиции виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 40 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.Добавляется, что мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
https://ria.ru/20220816/diskreditatsiya-1809977285.html
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происшествия, россия, крымский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Крымский район, Вооруженные силы РФ
12:02 22.08.2022 (обновлено: 12:28 22.08.2022)
Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию ВС России
Краснодарский суд оштрафовал полицейского на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России