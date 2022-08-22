В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США
Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное", - сказал Рябков.
"Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - подчеркнул замминистра в интервью газете "Известия".
По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.
"Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - заключил Рябков.