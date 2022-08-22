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В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 22.08.2022
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В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США
В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 22.08.2022
В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США
Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона, заявил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:29
2022-08-22T00:29
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - подчеркнул замминистра в интервью газете "Известия".По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным."Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - заключил Рябков.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
00:29 22.08.2022
 
В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США

Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное", - сказал Рябков.
"Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - подчеркнул замминистра в интервью газете "Известия".
По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.
"Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - заключил Рябков.
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