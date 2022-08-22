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В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США

В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США - РИА Новости, 22.08.2022

В МИД оценили возможность возобновления стратегического диалога с США

Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона, заявил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:29

2022-08-22T00:29

2022-08-22T00:29

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россия

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - подчеркнул замминистра в интервью газете "Известия".По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным."Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - заключил Рябков.

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Максим Горбачев

сша, россия, в мире