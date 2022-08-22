https://ria.ru/20220822/deg-1811385974.html
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 22.08.2022
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования
Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 31 августа и 1 сентября для избирателей, подавших заявку на участие в таком... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:05
2022-08-22T18:05
2022-08-22T18:05
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 31 августа и 1 сентября для избирателей, подавших заявку на участие в таком голосовании, сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии РФ.Дистанционное электронное голосование проведут в единый день голосования 11 сентября в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."Тридцать первого августа - первого сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ", - говорится в сообщении.Одиннадцатого сентября 2022 года пройдет единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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цик рф, политика, россия, псковская область, выборы, дистанционное электронное голосование
ЦИК РФ, Политика, Россия, Псковская область, Выборы, Дистанционное электронное голосование
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования
ЦИК: тренировка дистанционного электронного голосования пройдет 31 августа и 1 сентября