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ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 22.08.2022
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ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 22.08.2022
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования
Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 31 августа и 1 сентября для избирателей, подавших заявку на участие в таком... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:05
2022-08-22T18:05
цик рф
политика
россия
псковская область
выборы
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 31 августа и 1 сентября для избирателей, подавших заявку на участие в таком голосовании, сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии РФ.Дистанционное электронное голосование проведут в единый день голосования 11 сентября в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."Тридцать первого августа - первого сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ", - говорится в сообщении.Одиннадцатого сентября 2022 года пройдет единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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цик рф, политика, россия, псковская область, выборы, дистанционное электронное голосование
ЦИК РФ, Политика, Россия, Псковская область, Выборы, Дистанционное электронное голосование
18:05 22.08.2022
 
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования

ЦИК: тренировка дистанционного электронного голосования пройдет 31 августа и 1 сентября

© Максим ДенисовИнтернет-голосование
Интернет-голосование
© Максим Денисов
Интернет-голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 31 августа и 1 сентября для избирателей, подавших заявку на участие в таком голосовании, сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии РФ.
Дистанционное электронное голосование проведут в единый день голосования 11 сентября в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
"Тридцать первого августа - первого сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ", - говорится в сообщении.
Одиннадцатого сентября 2022 года пройдет единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:00
Россияне подали 22 837 заявлений на участие в онлайн-голосовании
 
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