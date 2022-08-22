https://ria.ru/20220822/defolt-1811237157.html
США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев
США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022
США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев
США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе прошедших по видеосвязи... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:56
2022-08-22T11:56
2022-08-22T14:34
в мире
сша
николай патрушев
россия
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН.По его словам, бесконтрольный рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 триллионов долларов."В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — заявил он.При этом он отметил, что основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители стал работающий в США и Европе "печатный станок". Так, за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро.Агентство Блумберг в конце июня написало, что в России произошел "дефолт", несмотря на то что Минфин еще в мае произвел выплаты. Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но подчеркнул, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
https://ria.ru/20220822/ssha-1811239475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николай патрушев, россия, экономическое сообщество асеан
В мире, США, Николай Патрушев, Россия, Экономическое сообщество АСЕАН
11:56 22.08.2022 (обновлено: 14:34 22.08.2022)
США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев допустил, что США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН.
По его словам, бесконтрольный рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 триллионов долларов.
"В результате Вашингтон
объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией
. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США
и евро, будут попросту украдены", — заявил он.
При этом он отметил, что основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители стал работающий в США и Европе
"печатный станок". Так, за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро.
Агентство Блумберг в конце июня написало, что в России произошел "дефолт", несмотря на то что Минфин еще в мае произвел выплаты.
Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но подчеркнул, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".