https://ria.ru/20220822/defolt-1811237157.html

США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев

США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022

США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, считает Патрушев

США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе прошедших по видеосвязи... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:56

2022-08-22T11:56

2022-08-22T14:34

в мире

сша

николай патрушев

россия

экономическое сообщество асеан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН.По его словам, бесконтрольный рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 триллионов долларов."В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — заявил он.При этом он отметил, что основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители стал работающий в США и Европе "печатный станок". Так, за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро.Агентство Блумберг в конце июня написало, что в России произошел "дефолт", несмотря на то что Минфин еще в мае произвел выплаты. Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но подчеркнул, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".

https://ria.ru/20220822/ssha-1811239475.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, николай патрушев, россия, экономическое сообщество асеан