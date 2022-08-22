https://ria.ru/20220822/crocs-1811234022.html

Обувные магазины Crocs возобновили работу в России

Обувные магазины Crocs возобновили работу в России - РИА Новости, 22.08.2022

Обувные магазины Crocs возобновили работу в России

Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:47

2022-08-22T11:47

2022-08-22T14:11

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости.Так, магазины уже открылись в Москве - в торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл". В ассортименте, как и раньше, представлены мужские, женские и детские модели обуви, а также утепленные версии. При этом цены на большинство моделей выше, чем были до закрытия. А официальный сайт компании в России по-прежнему не работает.Компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России, также был приостановлен ввоз продукции в страну. Вместе с тем сообщалось, что Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России.Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, москва, мода, стиль жизни, новости культуры