https://ria.ru/20220822/crocs-1811234022.html
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России - РИА Новости, 22.08.2022
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России
Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:47
2022-08-22T11:47
2022-08-22T14:11
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости.Так, магазины уже открылись в Москве - в торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл". В ассортименте, как и раньше, представлены мужские, женские и детские модели обуви, а также утепленные версии. При этом цены на большинство моделей выше, чем были до закрытия. А официальный сайт компании в России по-прежнему не работает.Компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России, также был приостановлен ввоз продукции в страну. Вместе с тем сообщалось, что Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России.Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.
https://ria.ru/20220802/hm-1806801987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, мода, стиль жизни, новости культуры
Экономика, Россия, Москва, Культура, мода, Стиль жизни, Новости культуры
11:47 22.08.2022 (обновлено: 14:11 22.08.2022)
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России
Магазины американского производителя обуви Crocs возобновили работу в России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Так, магазины уже открылись в Москве
- в торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл". В ассортименте, как и раньше, представлены мужские, женские и детские модели обуви, а также утепленные версии. При этом цены на большинство моделей выше, чем были до закрытия. А официальный сайт компании в России
по-прежнему не работает.
Компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России, также был приостановлен ввоз продукции в страну. Вместе с тем сообщалось, что Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России.
Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.