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Обувные магазины Crocs возобновили работу в России - РИА Новости, 22.08.2022
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Культура
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Обувные магазины Crocs возобновили работу в России
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России - РИА Новости, 22.08.2022
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России
Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:47
2022-08-22T14:11
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости.Так, магазины уже открылись в Москве - в торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл". В ассортименте, как и раньше, представлены мужские, женские и детские модели обуви, а также утепленные версии. При этом цены на большинство моделей выше, чем были до закрытия. А официальный сайт компании в России по-прежнему не работает.Компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России, также был приостановлен ввоз продукции в страну. Вместе с тем сообщалось, что Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России.Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.
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экономика, россия, москва, мода, стиль жизни, новости культуры
Экономика, Россия, Москва, Культура, мода, Стиль жизни, Новости культуры
11:47 22.08.2022 (обновлено: 14:11 22.08.2022)
 
Обувные магазины Crocs возобновили работу в России

Магазины американского производителя обуви Crocs возобновили работу в России

© AP Photo / Damian DovarganesМагазин Crocs в торговом центре
Магазин Crocs в торговом центре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Damian Dovarganes
Магазин Crocs в торговом центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу в России, вновь заработали в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Так, магазины уже открылись в Москве - в торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл". В ассортименте, как и раньше, представлены мужские, женские и детские модели обуви, а также утепленные версии. При этом цены на большинство моделей выше, чем были до закрытия. А официальный сайт компании в России по-прежнему не работает.
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Компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России, также был приостановлен ввоз продукции в страну. Вместе с тем сообщалось, что Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России.
Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.
 
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