https://ria.ru/20220822/byk-1811310068.html
В отделение израильского банка ворвался разъяренный бык
В отделение израильского банка ворвался разъяренный бык - РИА Новости, 22.08.2022
В отделение израильского банка ворвался разъяренный бык
Разъярённый бык ворвался в отделение банка в городе Лод, распугав посетителей и сотрудников учреждения, кадры инцидента публикуют в понедельник израильские СМИ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:42
2022-08-22T14:42
2022-08-22T14:45
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг – РИА Новости. Разъярённый бык ворвался в отделение банка в городе Лод, распугав посетителей и сотрудников учреждения, кадры инцидента публикуют в понедельник израильские СМИ."Сотрудники банка "Леуми" испытали настоящий шок в понедельник утром, когда в отделение ворвался бык", - сообщает издание "Едиот Ахронот".Журналисты сообщают, что бык сбежал от хозяина – местного жителя. Судя по видео, публикуемым в соцсетях, огромный бык устроил сотрудником и клиентам финансового учреждения национальную испанскую "забаву" энсьерро в коридорах банка. Очевидцы отмечают, что животное вело себя агрессивно – бык метался по филиалу, не реагируя на попытки его усмирить и пытавшегося его успокоить хозяина. Камеры запечатлели быка на парковке перед банком, где он также устроил переполох. Обуздать животное смог вызванный по тревоге ветеринар, который выстрелил в быка дротиком с транквилизатором.О пострадавших не сообщается.
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в мире
14:42 22.08.2022 (обновлено: 14:45 22.08.2022)
В отделение израильского банка ворвался разъяренный бык
В израильском городе Лод в отделение банка ворвался разъяренный бык
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг – РИА Новости.
Разъярённый бык ворвался в отделение банка в городе Лод, распугав посетителей и сотрудников учреждения, кадры инцидента публикуют
в понедельник израильские СМИ.
"Сотрудники банка "Леуми" испытали настоящий шок в понедельник утром, когда в отделение ворвался бык", - сообщает издание "Едиот Ахронот".
Журналисты сообщают, что бык сбежал от хозяина – местного жителя. Судя по видео, публикуемым в соцсетях, огромный бык устроил сотрудником и клиентам финансового учреждения национальную испанскую "забаву" энсьерро в коридорах банка. Очевидцы отмечают, что животное вело себя агрессивно – бык метался по филиалу, не реагируя на попытки его усмирить и пытавшегося его успокоить хозяина. Камеры запечатлели быка на парковке перед банком, где он также устроил переполох. Обуздать животное смог вызванный по тревоге ветеринар, который выстрелил в быка дротиком с транквилизатором.
О пострадавших не сообщается.