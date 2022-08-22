https://ria.ru/20220822/britaniya-1811184906.html
Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ
Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ
Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует стимулирующие меры для жителей страны, которые осенью и зимой снизят энергопотребление в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T02:53
2022-08-22T02:53
2022-08-22T02:57
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует стимулирующие меры для жителей страны, которые осенью и зимой снизят энергопотребление в наиболее загруженные часы, сообщила газета Daily Express.По ее данным, в National Grid хотят, чтобы люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки, в часы пиковой нагрузки. Отмечается, что в этих целях компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии в период с 17.00 до 20.00. Такая схема может быть внедрена к концу октября, если ее одобрит энергорегулятор Ofgem."Мы разрабатываем новую услугу, которая будет доступна потребителям в течение всей этой зимы", - сказал представитель National Grid.По сообщению издания, подобная схема выплат уже была опробована в феврале и марте, когда 105 тысяч клиентов компании Octopus Energy просили на два часа отключать электрические приборы. Домохозяйствам, сократившим потребление электроэнергии на 30-40%, выплачивалась сумма в размере 22,7 пенса за каждый сэкономленный киловатт-час, отмечает газета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания
02:53 22.08.2022 (обновлено: 02:57 22.08.2022)
Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ
Daily Express: в Британии планируют поощрения за снижение энергопотребления в пиковые часы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует стимулирующие меры для жителей страны, которые осенью и зимой снизят энергопотребление в наиболее загруженные часы, сообщила
газета Daily Express.
По ее данным, в National Grid хотят, чтобы люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки, в часы пиковой нагрузки. Отмечается, что в этих целях компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии в период с 17.00 до 20.00. Такая схема может быть внедрена к концу октября, если ее одобрит энергорегулятор Ofgem.
"Мы разрабатываем новую услугу, которая будет доступна потребителям в течение всей этой зимы", - сказал представитель National Grid.
По сообщению издания, подобная схема выплат уже была опробована в феврале и марте, когда 105 тысяч клиентов компании Octopus Energy просили на два часа отключать электрические приборы. Домохозяйствам, сократившим потребление электроэнергии на 30-40%, выплачивалась сумма в размере 22,7 пенса за каждый сэкономленный киловатт-час, отмечает газета.