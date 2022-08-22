https://ria.ru/20220822/britaniya-1811184906.html

Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ

Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ

Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует стимулирующие меры для жителей страны, которые осенью и зимой снизят энергопотребление в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T02:53

2022-08-22T02:53

2022-08-22T02:57

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/17/1561661783_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_e3bc4155ed4c425e1f4f86e50394f9e9.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует стимулирующие меры для жителей страны, которые осенью и зимой снизят энергопотребление в наиболее загруженные часы, сообщила газета Daily Express.По ее данным, в National Grid хотят, чтобы люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки, в часы пиковой нагрузки. Отмечается, что в этих целях компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии в период с 17.00 до 20.00. Такая схема может быть внедрена к концу октября, если ее одобрит энергорегулятор Ofgem."Мы разрабатываем новую услугу, которая будет доступна потребителям в течение всей этой зимы", - сказал представитель National Grid.По сообщению издания, подобная схема выплат уже была опробована в феврале и марте, когда 105 тысяч клиентов компании Octopus Energy просили на два часа отключать электрические приборы. Домохозяйствам, сократившим потребление электроэнергии на 30-40%, выплачивалась сумма в размере 22,7 пенса за каждый сэкономленный киловатт-час, отмечает газета.

https://ria.ru/20220822/evropa-1811184634.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания