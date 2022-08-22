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США намерены заключить контракт на поставку Киеву БПЛА Switchblade 600

США намерены заключить контракт на поставку Киеву БПЛА Switchblade 600 - РИА Новости, 22.08.2022

США намерены заключить контракт на поставку Киеву БПЛА Switchblade 600

Армия США планирует в сентябре заключить контракт на производство и поставку Украине десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600, то есть... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:31

2022-08-22T18:31

2022-08-22T19:19

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Армия США планирует в сентябре заключить контракт на производство и поставку Украине десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600, то есть спустя пять месяцев после объявления о выделении Киеву указанной военной помощи, сообщает Defence News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.Как пишет издание, Пентагон рассчитывает в течение 30 дней заключить контракт c частным предприятием AeroVironment, которое производит эти барражирующие боеприпасы.Отмечается, что в Пентагоне не сообщили ожидаемую дату фактической поставки новых дронов-камикадзе на территорию Украины.На запрос РИА Новости в американском минобороны не стали сообщать подробностей планируемого контракта."Нам нечего анонсировать в настоящее время", - заявили в Пентагоне.Ранее США уже направляли Киеву барражирующие боеприпасы Switchblade 300, отличающиеся от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 может перемещаться на расстояние 10 километров и барражировать 15 минут, в то время как Switchblade 600 может преодолевать расстояние в 40 километров и находиться в воздухе 40 минут, согласно данным производителя.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220817/bpla-1810336381.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, бпла