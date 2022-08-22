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Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/boeviki-1811435641.html
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом - РИА Новости, 22.08.2022
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом
Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:37
2022-08-22T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники", - сказал он.Кроме того, по словам Мизинцева, украинские боевики оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домах другого населенного пункта Харьковской области - Барвенково."Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - заявил генерал.
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в мире, харьковская область, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Национальный центр управления обороной РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
21:37 22.08.2022 (обновлено: 21:40 22.08.2022)
 
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом

В Троицком Харьковской области боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffБоевик батальона "Кракен" в Харьковской области
Боевик батальона Кракен в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Боевик батальона "Кракен" в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники", - сказал он.
Кроме того, по словам Мизинцева, украинские боевики оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домах другого населенного пункта Харьковской области - Барвенково.
"Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - заявил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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