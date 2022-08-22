https://ria.ru/20220822/boeviki-1811435641.html

Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом

Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом - РИА Новости, 22.08.2022

Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом

Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:37

2022-08-22T21:37

2022-08-22T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники", - сказал он.Кроме того, по словам Мизинцева, украинские боевики оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домах другого населенного пункта Харьковской области - Барвенково."Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)