https://ria.ru/20220822/boeviki-1811435641.html
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом - РИА Новости, 22.08.2022
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом
Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:37
2022-08-22T21:37
2022-08-22T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808025256_0:412:2694:1927_1920x0_80_0_0_e054cb94ced574c350b7c34bea01da02.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Кракен" разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого (Харьковская область), заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники", - сказал он.Кроме того, по словам Мизинцева, украинские боевики оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домах другого населенного пункта Харьковской области - Барвенково."Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808025256_0:405:2190:2048_1920x0_80_0_0_78a5102d3764fa3046a58f9d8b1ea79d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Национальный центр управления обороной РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
21:37 22.08.2022 (обновлено: 21:40 22.08.2022)
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом
В Троицком Харьковской области боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе