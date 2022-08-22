https://ria.ru/20220822/boeviki-1811335983.html

Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат

Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат - РИА Новости, 22.08.2022

Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат

Заявления Владимира Зеленского о последствиях проведения в Донецкой Народной республике трибунала над украинскими боевиками не повлияют на решение о проведении... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:47

2022-08-22T15:47

2022-08-22T16:01

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794332898_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_7c0498bef0ed7045ca95e383c6929249.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о последствиях проведения в Донецкой Народной республике трибунала над украинскими боевиками не повлияют на решение о проведении суда, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ранее Зеленский заявил, что если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны."Никакие слова и действия украинской власти не могут повлиять на то, что будет проведён трибунал над нацистами "Азова"*. Потому что это уже вышло за всё рамки, за пределы всех красных линий. Мы не считаем, что это были солдаты. Это были каратели, это были убийцы... Количество военных преступлений, которые были совершены именно этим подразделением, огромное ", - сказал Бердичевский.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220815/naemnik-1809841305.html

https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810717127.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина