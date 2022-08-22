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Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат - РИА Новости, 22.08.2022
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Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат
Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат - РИА Новости, 22.08.2022
Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат
Заявления Владимира Зеленского о последствиях проведения в Донецкой Народной республике трибунала над украинскими боевиками не повлияют на решение о проведении... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:47
2022-08-22T16:01
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о последствиях проведения в Донецкой Народной республике трибунала над украинскими боевиками не повлияют на решение о проведении суда, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ранее Зеленский заявил, что если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны."Никакие слова и действия украинской власти не могут повлиять на то, что будет проведён трибунал над нацистами "Азова"*. Потому что это уже вышло за всё рамки, за пределы всех красных линий. Мы не считаем, что это были солдаты. Это были каратели, это были убийцы... Количество военных преступлений, которые были совершены именно этим подразделением, огромное ", - сказал Бердичевский.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809841305.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
15:47 22.08.2022 (обновлено: 16:01 22.08.2022)
 
Заявления Украины не повлияют на трибунал над военными, заявил депутат

Депутат ДНР Бердичевский: заявления Украины не повлияют на трибунал над боевиками

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о последствиях проведения в Донецкой Народной республике трибунала над украинскими боевиками не повлияют на решение о проведении суда, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее Зеленский заявил, что если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны.
"Никакие слова и действия украинской власти не могут повлиять на то, что будет проведён трибунал над нацистами "Азова"*. Потому что это уже вышло за всё рамки, за пределы всех красных линий. Мы не считаем, что это были солдаты. Это были каратели, это были убийцы... Количество военных преступлений, которые были совершены именно этим подразделением, огромное ", - сказал Бердичевский.
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Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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