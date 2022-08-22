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На западе Украины ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 22.08.2022
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На западе Украины ограничили использование беспилотников
На западе Украины ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 22.08.2022
На западе Украины ограничили использование беспилотников
Особенный режим использования воздушного пространства беспилотниками ввели в Буковине на западе Украины в связи с военным положением, в 5 километрах от... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:05
2022-08-22T17:05
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Особенный режим использования воздушного пространства беспилотниками ввели в Буковине на западе Украины в связи с военным положением, в 5 километрах от госграницы их полет запрещен, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запарнюк.Для того, чтобы получить разрешение на использование дрона в гражданских целях - для проведения сельскохозяйственных и других работ, предприятия должны направить соответствующее заявление в штаб зоны территориальной обороны через Черновицкую облгосадминистрацию за трое суток до начала запланированных работ, отметил Запарнюк.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. 15 августа украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.
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украина, в мире, верховная рада украины
Украина, В мире, Верховная Рада Украины
17:05 22.08.2022
 
На западе Украины ограничили использование беспилотников

Глава Черновицкой облгосадминистрации: в Буковине запретили полет дронов около границы

© Народная милиция ЛНРБеспилотный летательный аппарат ВСУ, перехваченный Народной милицией ЛНР
Беспилотный летательный аппарат ВСУ, перехваченный Народной милицией ЛНР
© Народная милиция ЛНР
Беспилотный летательный аппарат ВСУ, перехваченный Народной милицией ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Особенный режим использования воздушного пространства беспилотниками ввели в Буковине на западе Украины в связи с военным положением, в 5 километрах от госграницы их полет запрещен, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запарнюк.
"Принято решение: эксплуатацию дронов в зоне с особенным режимом использования воздушного пространства (на глубину до 25 километров от государственной границы Украины) максимально ограничить. Установить "запретную зону" использования воздушного пространства – на глубину до 5 километров от госграницы Украины", - сообщает Запарнюк в Telegram.
Для того, чтобы получить разрешение на использование дрона в гражданских целях - для проведения сельскохозяйственных и других работ, предприятия должны направить соответствующее заявление в штаб зоны территориальной обороны через Черновицкую облгосадминистрацию за трое суток до начала запланированных работ, отметил Запарнюк.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. 15 августа украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.
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