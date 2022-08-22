https://ria.ru/20220822/bespilotniki-1811364695.html

На западе Украины ограничили использование беспилотников

На западе Украины ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 22.08.2022

На западе Украины ограничили использование беспилотников

Особенный режим использования воздушного пространства беспилотниками ввели в Буковине на западе Украины в связи с военным положением, в 5 километрах от... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:05

2022-08-22T17:05

2022-08-22T17:05

украина

в мире

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Особенный режим использования воздушного пространства беспилотниками ввели в Буковине на западе Украины в связи с военным положением, в 5 километрах от госграницы их полет запрещен, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запарнюк.Для того, чтобы получить разрешение на использование дрона в гражданских целях - для проведения сельскохозяйственных и других работ, предприятия должны направить соответствующее заявление в штаб зоны территориальной обороны через Черновицкую облгосадминистрацию за трое суток до начала запланированных работ, отметил Запарнюк.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. 15 августа украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20220822/kiberzaschita-1811323460.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, в мире, верховная рада украины