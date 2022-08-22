https://ria.ru/20220822/bespilotniki-1811227055.html

Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД

Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД - РИА Новости, 22.08.2022

Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:15

2022-08-22T11:15

2022-08-22T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Все цели были сбиты."Отправка Украиной своих беспилотников в небо над Крымом - равносильно их утилизации", - сказал журналистам Бабашов.По его мнению, пытаясь атаковать Крым беспилотниками, киевский режим любыми способами стремится подогреть серьезно остывший интерес со стороны своих западных "союзников". По его словам, Владимир Зеленский готов на все, "чтобы выклянчить у США очередную подачку".

https://ria.ru/20220822/peregovory-1811214203.html

республика крым

севастополь

евпатория

керчь

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Екатерина Зайцева

в мире, республика крым, севастополь, евпатория, керчь, украина, владимир зеленский, госдума рф