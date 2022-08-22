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Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД - РИА Новости, 22.08.2022
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Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД - РИА Новости, 22.08.2022
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:15
2022-08-22T11:15
в мире
республика крым
севастополь
евпатория
керчь
украина
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Все цели были сбиты."Отправка Украиной своих беспилотников в небо над Крымом - равносильно их утилизации", - сказал журналистам Бабашов.По его мнению, пытаясь атаковать Крым беспилотниками, киевский режим любыми способами стремится подогреть серьезно остывший интерес со стороны своих западных "союзников". По его словам, Владимир Зеленский готов на все, "чтобы выклянчить у США очередную подачку".
https://ria.ru/20220822/peregovory-1811214203.html
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в мире, республика крым, севастополь, евпатория, керчь, украина, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Республика Крым, Севастополь, Евпатория, Керчь, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ
11:15 22.08.2022
 
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД

В Госдуме заявили, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Все цели были сбиты.
"Отправка Украиной своих беспилотников в небо над Крымом - равносильно их утилизации", - сказал журналистам Бабашов.
По его мнению, пытаясь атаковать Крым беспилотниками, киевский режим любыми способами стремится подогреть серьезно остывший интерес со стороны своих западных "союзников". По его словам, Владимир Зеленский готов на все, "чтобы выклянчить у США очередную подачку".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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В Крыму назвали ультимативный тон Зеленского по переговорам тупиковым
 
В миреРеспублика КрымСевастопольЕвпаторияКерчьУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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