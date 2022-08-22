https://ria.ru/20220822/bespilotniki-1811227055.html
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД - РИА Новости, 22.08.2022
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:15
2022-08-22T11:15
2022-08-22T11:15
в мире
республика крым
севастополь
евпатория
керчь
украина
владимир зеленский
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Все цели были сбиты."Отправка Украиной своих беспилотников в небо над Крымом - равносильно их утилизации", - сказал журналистам Бабашов.По его мнению, пытаясь атаковать Крым беспилотниками, киевский режим любыми способами стремится подогреть серьезно остывший интерес со стороны своих западных "союзников". По его словам, Владимир Зеленский готов на все, "чтобы выклянчить у США очередную подачку".
https://ria.ru/20220822/peregovory-1811214203.html
республика крым
севастополь
евпатория
керчь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, севастополь, евпатория, керчь, украина, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Республика Крым, Севастополь, Евпатория, Керчь, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ
Атака украинских беспилотников на Крым равна их утилизации, заявили в ГД
В Госдуме заявили, что атака украинских беспилотников на Крым равносильна их утилизации