18:56 22.08.2022 (обновлено: 23:32 22.08.2022)
На подлете к Севастополю сбили беспилотник
Губернатор Развожаев: в Севастополе сработала система ПВО, сбит беспилотник
Беспилотник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вечером в понедельник на подлете к городу на большой высоте был сбит беспилотник, Севастополь находится под надежной защитой.
"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой", — написал он в Telegram-канале.
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