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На подлете к Севастополю сбили беспилотник - РИА Новости, 22.08.2022
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На подлете к Севастополю сбили беспилотник
На подлете к Севастополю сбили беспилотник - РИА Новости, 22.08.2022
На подлете к Севастополю сбили беспилотник
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вечером в понедельник на подлете к городу на большой высоте был сбит беспилотник, Севастополь находится под РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:56
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вечером в понедельник на подлете к городу на большой высоте был сбит беспилотник, Севастополь находится под надежной защитой."В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой", — написал он в Telegram-канале.На прошлой неделе ВСУ организовала диверсию на складе военного назначения в районе населенного города Джанкой в Крыму. Она нанесла ущерб нескольким гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Серьезно пострадавших при ЧП в районе Джанкоя нет, возбуждено уголовное дело, сообщили в Минобороны России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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севастополь
Севастополь
18:56 22.08.2022 (обновлено: 23:32 22.08.2022)
 
На подлете к Севастополю сбили беспилотник

Губернатор Развожаев: в Севастополе сработала система ПВО, сбит беспилотник

© Фото : Sgt. William BegleyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Беспилотник. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вечером в понедельник на подлете к городу на большой высоте был сбит беспилотник, Севастополь находится под надежной защитой.
"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой", — написал он в Telegram-канале.
На прошлой неделе ВСУ организовала диверсию на складе военного назначения в районе населенного города Джанкой в Крыму. Она нанесла ущерб нескольким гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Серьезно пострадавших при ЧП в районе Джанкоя нет, возбуждено уголовное дело, сообщили в Минобороны России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 10:58
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником
 
Севастополь
 
 
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