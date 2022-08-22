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Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта - РИА Новости, 22.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220822/beslan-1811267216.html
Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта
Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта - РИА Новости, 22.08.2022
Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта
Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони посетит Владикавказ и Беслан, где 1 сентября выступит перед школой №1 в годовщину теракта 2004 года, рассказал РИА... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:08
2022-08-22T15:08
культура
новости культуры
сан-марино
беслан
владикавказ
теракт в беслане (2004)
музыка
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РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони посетит Владикавказ и Беслан, где 1 сентября выступит перед школой №1 в годовщину теракта 2004 года, рассказал РИА Новости организатор поездки, глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа."Нас пригласила общественная организация "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана". Первое выступление пройдет у школы, второе, уже 2 сентября, состоится в концертном зале в Беслане", — говорит Мурджа. По его словам, в делегацию с Апеннин войдут четыре человека. Им предстоит долгий перелет до Владикавказа через Стамбул. Поездка проходит при поддержке властей Северной Осетии."Впервые музыкант из Сан-Марино выступает в Беслане. Мы хотим почтить память жертв, что в нынешние времена приобретает особую значимость", — сказал Мурджа.Он добавил, что Морони начнет концерт с исполнения гимна России: его же она сыграла в прошлом году в Сан-Марино на церемонии у монумента детям североосетинского города. Планируется, что в Сан-Марино 1 сентября состоится церемония возложения цветов к памятнику.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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новости культуры, сан-марино, беслан, владикавказ, теракт в беслане (2004), музыка
Культура, Новости культуры, Сан-Марино, Беслан, Владикавказ, Теракт в Беслане (2004), Музыка
15:08 22.08.2022
 
Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта

Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони выступит в Беслане в годовщину теракта 2004 года

© Фото : Monica MoroniФлейтистка из Сан-Марино Моника Морони
Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Monica Moroni
Читать ria.ru в
РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони посетит Владикавказ и Беслан, где 1 сентября выступит перед школой №1 в годовщину теракта 2004 года, рассказал РИА Новости организатор поездки, глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа.
"Нас пригласила общественная организация "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана". Первое выступление пройдет у школы, второе, уже 2 сентября, состоится в концертном зале в Беслане", — говорит Мурджа.
По его словам, в делегацию с Апеннин войдут четыре человека. Им предстоит долгий перелет до Владикавказа через Стамбул. Поездка проходит при поддержке властей Северной Осетии.
"Впервые музыкант из Сан-Марино выступает в Беслане. Мы хотим почтить память жертв, что в нынешние времена приобретает особую значимость", — сказал Мурджа.
Он добавил, что Морони начнет концерт с исполнения гимна России: его же она сыграла в прошлом году в Сан-Марино на церемонии у монумента детям североосетинского города. Планируется, что в Сан-Марино 1 сентября состоится церемония возложения цветов к памятнику.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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КультураНовости культурыСан-МариноБесланВладикавказТеракт в Беслане (2004)Музыка
 
 
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