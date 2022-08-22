https://ria.ru/20220822/beslan-1811267216.html

Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта

Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта - РИА Новости, 22.08.2022

Флейтистка из Сан-Марино выступит в Беслане в годовщину теракта

Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони посетит Владикавказ и Беслан, где 1 сентября выступит перед школой №1 в годовщину теракта 2004 года, рассказал РИА... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:08

2022-08-22T15:08

2022-08-22T15:08

культура

новости культуры

сан-марино

беслан

владикавказ

теракт в беслане (2004)

музыка

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РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Флейтистка из Сан-Марино Моника Морони посетит Владикавказ и Беслан, где 1 сентября выступит перед школой №1 в годовщину теракта 2004 года, рассказал РИА Новости организатор поездки, глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа."Нас пригласила общественная организация "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана". Первое выступление пройдет у школы, второе, уже 2 сентября, состоится в концертном зале в Беслане", — говорит Мурджа. По его словам, в делегацию с Апеннин войдут четыре человека. Им предстоит долгий перелет до Владикавказа через Стамбул. Поездка проходит при поддержке властей Северной Осетии."Впервые музыкант из Сан-Марино выступает в Беслане. Мы хотим почтить память жертв, что в нынешние времена приобретает особую значимость", — сказал Мурджа.Он добавил, что Морони начнет концерт с исполнения гимна России: его же она сыграла в прошлом году в Сан-Марино на церемонии у монумента детям североосетинского города. Планируется, что в Сан-Марино 1 сентября состоится церемония возложения цветов к памятнику.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сан-марино, беслан, владикавказ, теракт в беслане (2004), музыка