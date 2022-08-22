https://ria.ru/20220822/belgorod-1811367737.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.08.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 7 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:16

2022-08-22T17:16

2022-08-22T17:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 7 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."До 7 сентября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Ранее губернатор призвал граждан быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов не брать их в руки, а так же незамедлительно связаться с правоохранительными органами.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, "желтый" уровень террористической опасности действует на всей территории региона с 11 апреля.

https://ria.ru/20220822/aeroporty-1811197653.html

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков