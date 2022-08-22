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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.08.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 7 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:16
2022-08-22T17:16
2022-08-22T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 7 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."До 7 сентября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Ранее губернатор призвал граждан быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов не брать их в руки, а так же незамедлительно связаться с правоохранительными органами.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, "желтый" уровень террористической опасности действует на всей территории региона с 11 апреля.
https://ria.ru/20220822/aeroporty-1811197653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 7 сентября