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Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными - РИА Новости, 22.08.2022
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Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными
Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными - РИА Новости, 22.08.2022
Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными
Пять-десять будущих зим будут непростыми в Бельгии из-за повышения стоимости энергии, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:53
2022-08-22T17:53
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Пять-десять будущих зим будут непростыми в Бельгии из-за повышения стоимости энергии, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо.Премьер в ходе визита в Зебрюгге в понедельник "предсказал тяжелые экономические времена из-за резкого роста цен на энергоносители, при этом считая, что страна могла бы с этим справиться", говорится в заметке на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF."Мы внимательно следим за ситуацией, но мы должны четко понимать: следующие месяцы будут трудными, следующие зимы будут трудными. Нужно выйти из этого. Надеясь на лучшее, готовясь к худшему. И если ситуация окажется лучше, чем ожидалось, все равно было бы полезно подготовиться", - сказал премьер.Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным биржи Nord Pool, средняя цена на сутки вперед, то есть на 23 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза, в том числе в Бельгии, поднялась выше 600 евро за мегаватт-час.
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цены на нефть, бельгия, европа
Цены на нефть, Бельгия, Европа
17:53 22.08.2022
 
Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными

Премьер Бельгии де Кроо: следующие десять зим могут быть сложными из-за цен на энергию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Пять-десять будущих зим будут непростыми в Бельгии из-за повышения стоимости энергии, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо.
Премьер в ходе визита в Зебрюгге в понедельник "предсказал тяжелые экономические времена из-за резкого роста цен на энергоносители, при этом считая, что страна могла бы с этим справиться", говорится в заметке на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF.
"Следующие пять-десять зим будут трудными. Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители", - цитирует его слова RTBF.
"Мы внимательно следим за ситуацией, но мы должны четко понимать: следующие месяцы будут трудными, следующие зимы будут трудными. Нужно выйти из этого. Надеясь на лучшее, готовясь к худшему. И если ситуация окажется лучше, чем ожидалось, все равно было бы полезно подготовиться", - сказал премьер.
Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным биржи Nord Pool, средняя цена на сутки вперед, то есть на 23 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза, в том числе в Бельгии, поднялась выше 600 евро за мегаватт-час.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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