https://ria.ru/20220822/belgiya-1811381295.html

Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными

Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными - РИА Новости, 22.08.2022

Власти Бельгии заявили, что следующие десять зим могут стать сложными

Пять-десять будущих зим будут непростыми в Бельгии из-за повышения стоимости энергии, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:53

2022-08-22T17:53

2022-08-22T17:53

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БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Пять-десять будущих зим будут непростыми в Бельгии из-за повышения стоимости энергии, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо.Премьер в ходе визита в Зебрюгге в понедельник "предсказал тяжелые экономические времена из-за резкого роста цен на энергоносители, при этом считая, что страна могла бы с этим справиться", говорится в заметке на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF."Мы внимательно следим за ситуацией, но мы должны четко понимать: следующие месяцы будут трудными, следующие зимы будут трудными. Нужно выйти из этого. Надеясь на лучшее, готовясь к худшему. И если ситуация окажется лучше, чем ожидалось, все равно было бы полезно подготовиться", - сказал премьер.Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным биржи Nord Pool, средняя цена на сутки вперед, то есть на 23 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза, в том числе в Бельгии, поднялась выше 600 евро за мегаватт-час.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, бельгия, европа