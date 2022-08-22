https://ria.ru/20220822/bayden-1811445707.html

Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы

Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы - РИА Новости, 22.08.2022

Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы

Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:37

2022-08-22T23:37

2022-08-22T23:37

в мире

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барак обама

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делавэр

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней.Между тем, по данным New York Post, 79-летний Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников, проведя 150 дней в своей резиденции в Делавэре. Бывший президент США Дональд Трамп, как указывает издание, к этому периоду пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш - 100 дней.Байден 10 августа отправился с семьей в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана, он изредка появлялся перед прикомандированными туда журналистами, то посещая церковь, то катаясь на велосипеде по пляжу. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.

https://ria.ru/20220819/upadok-1810633662.html

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