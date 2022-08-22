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Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы - РИА Новости, 22.08.2022
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Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы
Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы - РИА Новости, 22.08.2022
Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы
Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:37
2022-08-22T23:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней.Между тем, по данным New York Post, 79-летний Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников, проведя 150 дней в своей резиденции в Делавэре. Бывший президент США Дональд Трамп, как указывает издание, к этому периоду пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш - 100 дней.Байден 10 августа отправился с семьей в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана, он изредка появлялся перед прикомандированными туда журналистами, то посещая церковь, то катаясь на велосипеде по пляжу. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.
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в мире, дональд трамп, барак обама, джордж буш (младший), сша, южная каролина, делавэр, джо байден, республиканская партия сша
В мире, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш (младший), США, Южная Каролина, Делавэр, Джо Байден, Республиканская партия США
23:37 22.08.2022
 
Байден потратил на отдых 228 дней президентства, подсчитали республиканцы

Национальный комитет республиканской партии: Байден потратил на отдых 228 дней срока

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней.
"Сегодня 93 день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней", - сообщает нацкомитет в Twitter.
Между тем, по данным New York Post, 79-летний Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников, проведя 150 дней в своей резиденции в Делавэре. Бывший президент США Дональд Трамп, как указывает издание, к этому периоду пробыл 132 дня на отдыхе, предыдущий лидер Барак Обама - 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш - 100 дней.
Байден 10 августа отправился с семьей в отпуск в штат Южная Каролина на берег океана, он изредка появлялся перед прикомандированными туда журналистами, то посещая церковь, то катаясь на велосипеде по пляжу. 16 августа он вернулся в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем отправился в свою резиденцию в Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 05:49
Байдена назвали символом упадка США
 
В миреДональд ТрампБарак ОбамаДжордж Буш (младший)СШАЮжная КаролинаДелавэрДжо БайденРеспубликанская партия США
 
 
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