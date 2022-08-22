https://ria.ru/20220822/bayden-1811188758.html

В США заявили о "чудовищной" внешнеполитической катастрофе

В США заявили о "чудовищной" внешнеполитической катастрофе - РИА Новости, 22.08.2022

В США заявили о "чудовищной" внешнеполитической катастрофе

Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T06:24

2022-08-22T06:24

2022-08-22T15:40

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось "чудовищной" внешнеполитической катастрофой, говорится в статье издания American Thinker за авторством Джека Макферрина.Как отмечает обозреватель, падение афганского правительства после стремительного вывода из страны американских войск в прошлом году представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств склонности Байдена к односторонним действиям."Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", - пишет он.По его словам, американский президент "действовал исключительно по собственному усмотрению", в результате чего стратегическим интересам Соединенных Штатов и их репутации на международной арене был нанесен "невероятный ущерб".При этом действия Байдена шли вразрез с советами и пожеланиями лидеров Конгресса, военных экспертов, профессионалов в области разведки, чиновников кабинета и даже его ближайших советников, продолжает Макферрин."Остальное, разумеется, – уже история. Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны", - указывает автор.Вместе с тем нынешний американский лидер демонстрирует такую же склонность действовать исключительно по собственному усмотрению и внутри Соединенных Штатов, считает обозреватель. "Если представить, что он, скорее всего, начнет действовать еще самостоятельнее в случае, если Республиканская партия получит контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, склонность нашего действующего президента брать все дела в собственные руки вызывает еще больше тревоги", - предупреждает он.По этой причине, "в дополнение к целому ряду других несчастий, которые он навлек на американский народ", пребывание Байдена в Белом доме опасно для США, утверждает Макферрин. "Можно только догадываться, сколько еще ущерба он может причинить за оставшееся время на посту главнокомандующего. Боюсь, что ущерб окажется весьма внушительным", - резюмирует обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, афганистан, джо байден