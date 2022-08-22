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На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке - РИА Новости, 22.08.2022
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На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке
На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке - РИА Новости, 22.08.2022
На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке
Минэнерго Белоруссии сообщило, что завершен планово-предупредительный ремонт первого энергоблока Белорусской АЭС. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:28
2022-08-22T15:28
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МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Минэнерго Белоруссии сообщило, что завершен планово-предупредительный ремонт первого энергоблока Белорусской АЭС.Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок Белорусской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.Отмечается, что в рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. "Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика около 3 тысяч технологических систем и единиц оборудования", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в настоящее время на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть."Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – он необходим для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования", - подчеркнули в пресс-службе.Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2022 году.
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в мире, белоруссия, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Белорусская АЭС
15:28 22.08.2022
 
На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке

Минэнерго Белоруссии: на Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Минэнерго Белоруссии сообщило, что завершен планово-предупредительный ремонт первого энергоблока Белорусской АЭС.
Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок Белорусской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.
"Завершен планово-предупредительный ремонт первого энергоблока БелАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что в рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. "Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика около 3 тысяч технологических систем и единиц оборудования", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в настоящее время на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть.
"Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – он необходим для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования", - подчеркнули в пресс-службе.
Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2022 году.
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