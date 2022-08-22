Рейтинг@Mail.ru
Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/avstriya-1811441098.html
Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии
Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии - РИА Новости, 22.08.2022
Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии
Около 40% опрошенных австрийцев считают, что демократия в республике работает плохо, что является высоким показателем для страны, население желает структурного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:37
2022-08-22T22:40
в мире
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c63a18542f9ca6e06935e74226ec56dc.jpg
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Около 40% опрошенных австрийцев считают, что демократия в республике работает плохо, что является высоким показателем для страны, население желает структурного обновления политической системы, свидетельствуют результаты тематического опроса.Опрос дважды в год проводит Австрийская лаборатория демократии (ADL) Дунайского университета Кремса и Университета Граца в сотрудничестве с форумом Forum Morgen. В опросе участвуют 4,5 тысячи человек в возрасте от 14 лет.Согласно текущему "радару демократии" ADL, удовлетворенность внутренней демократией остается низкой. В настоящее время она лишь немного лучше, чем осенью 2020 года в период активной фазы пандемии коронавируса. Только 61% опрошенных считает, что демократия в Австрии функционирует очень хорошо или скорее хорошо, а 37% думают, что она работает скорее плохо или очень плохо.Тем не менее, поддержка демократии как лучшей формы правления остается стабильной - 87% респондентов оценивают ее лучше, чем любую другую форму правления, несмотря на имеющиеся проблемы. При этом опрос подтвердил стремление населения к структурному обновлению политической системы, пояснила руководитель проекта ADL Кристина Хайнцль.
https://ria.ru/20220822/gaz-1811439017.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cd4c9d8debdf0eb63889413cac39fa61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия
В мире, Австрия
22:37 22.08.2022 (обновлено: 22:40 22.08.2022)
 
Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии

ADL: около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии в стране

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Около 40% опрошенных австрийцев считают, что демократия в республике работает плохо, что является высоким показателем для страны, население желает структурного обновления политической системы, свидетельствуют результаты тематического опроса.
Опрос дважды в год проводит Австрийская лаборатория демократии (ADL) Дунайского университета Кремса и Университета Граца в сотрудничестве с форумом Forum Morgen. В опросе участвуют 4,5 тысячи человек в возрасте от 14 лет.
Согласно текущему "радару демократии" ADL, удовлетворенность внутренней демократией остается низкой. В настоящее время она лишь немного лучше, чем осенью 2020 года в период активной фазы пандемии коронавируса. Только 61% опрошенных считает, что демократия в Австрии функционирует очень хорошо или скорее хорошо, а 37% думают, что она работает скорее плохо или очень плохо.
Тем не менее, поддержка демократии как лучшей формы правления остается стабильной - 87% респондентов оценивают ее лучше, чем любую другую форму правления, несмотря на имеющиеся проблемы. При этом опрос подтвердил стремление населения к структурному обновлению политической системы, пояснила руководитель проекта ADL Кристина Хайнцль.
Подземное хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22:10
В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента
 
В миреАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала