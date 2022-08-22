22:37 22.08.2022 (обновлено: 22:40 22.08.2022)
Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии
ADL: около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии в стране
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Около 40% опрошенных австрийцев считают, что демократия в республике работает плохо, что является высоким показателем для страны, население желает структурного обновления политической системы, свидетельствуют результаты тематического опроса.
Опрос дважды в год проводит Австрийская лаборатория демократии (ADL) Дунайского университета Кремса и Университета Граца в сотрудничестве с форумом Forum Morgen. В опросе участвуют 4,5 тысячи человек в возрасте от 14 лет.
Согласно текущему "радару демократии" ADL, удовлетворенность внутренней демократией остается низкой. В настоящее время она лишь немного лучше, чем осенью 2020 года в период активной фазы пандемии коронавируса. Только 61% опрошенных считает, что демократия в Австрии функционирует очень хорошо или скорее хорошо, а 37% думают, что она работает скорее плохо или очень плохо.
Тем не менее, поддержка демократии как лучшей формы правления остается стабильной - 87% респондентов оценивают ее лучше, чем любую другую форму правления, несмотря на имеющиеся проблемы. При этом опрос подтвердил стремление населения к структурному обновлению политической системы, пояснила руководитель проекта ADL Кристина Хайнцль.