https://ria.ru/20220822/avstriya-1811441098.html

Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии

Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии - РИА Новости, 22.08.2022

Около 40 процентов опрошенных австрийцев недовольны работой демократии

Около 40% опрошенных австрийцев считают, что демократия в республике работает плохо, что является высоким показателем для страны, население желает структурного... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:37

2022-08-22T22:37

2022-08-22T22:40

в мире

австрия

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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Около 40% опрошенных австрийцев считают, что демократия в республике работает плохо, что является высоким показателем для страны, население желает структурного обновления политической системы, свидетельствуют результаты тематического опроса.Опрос дважды в год проводит Австрийская лаборатория демократии (ADL) Дунайского университета Кремса и Университета Граца в сотрудничестве с форумом Forum Morgen. В опросе участвуют 4,5 тысячи человек в возрасте от 14 лет.Согласно текущему "радару демократии" ADL, удовлетворенность внутренней демократией остается низкой. В настоящее время она лишь немного лучше, чем осенью 2020 года в период активной фазы пандемии коронавируса. Только 61% опрошенных считает, что демократия в Австрии функционирует очень хорошо или скорее хорошо, а 37% думают, что она работает скорее плохо или очень плохо.Тем не менее, поддержка демократии как лучшей формы правления остается стабильной - 87% респондентов оценивают ее лучше, чем любую другую форму правления, несмотря на имеющиеся проблемы. При этом опрос подтвердил стремление населения к структурному обновлению политической системы, пояснила руководитель проекта ADL Кристина Хайнцль.

https://ria.ru/20220822/gaz-1811439017.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, австрия