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Мэр Авдеевки не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/avdeevka-1811232844.html
Мэр Авдеевки не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил
Мэр Авдеевки не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил - РИА Новости, 22.08.2022
Мэр Авдеевки не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил
Мэр подконтрольного киевскому режиму села Авдеевка Виталий Барабаш не отрицает, что многие из местных жителей ждут прихода российской армии. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:43
2022-08-22T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
авдеевка
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мэр подконтрольного киевскому режиму села Авдеевка Виталий Барабаш не отрицает, что многие из местных жителей ждут прихода российской армии.По его словам, несмотря на объявленную Киевом "обязательную эвакуацию", значительная часть населения Авдеевки отказывается покидать дома и до сих пор прячется в подвалах, где нет ни отопления, ни света, ни вентиляции."Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014-2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", — рассказал мэр в интервью Politico.В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию населения подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, планируется вывезти 220 тысяч человек. В ЛНР это назвали попыткой делегитимизации будущего референдума на освобождаемых территориях.При этом, отмечает Politico, у Киева нет необходимого механизма помощи беженцам. В частности, не разработаны методы оценки утраченного или разграбленного имущества и бизнеса и выделения компенсации. Верещук обещала, что эвакуированным предоставят бесплатное жилье как минимум до конца зимы и выплатят пенсии и другие пособия. Но непонятно, откуда возьмутся средства на это, пишет журнал. По словам Верещук, украинские власти надеются на помощь от международных партнеров.В статье говорится также, что люди, остающиеся в подконтрольных Киеву городах ДНР, чувствуют себя брошенными и недовольны попыткой властей их выгнать. Некоторые города еще не подверглись сильным обстрелам, но там уже нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги специально отключили, чтобы побудить их покинуть дома.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область и приазовские районы Запорожской. На Херсонщине и в Запорожской области работают новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808047286.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецкая народная республика
донбасс
авдеевка
украина
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, авдеевка, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
11:43 22.08.2022 (обновлено: 12:51 22.08.2022)
 
Мэр Авдеевки не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил

Мэр Авдеевки Барабаш не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий ДНР в районе Авдеевки
Военнослужащий ДНР в районе Авдеевки
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий ДНР в районе Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мэр подконтрольного киевскому режиму села Авдеевка Виталий Барабаш не отрицает, что многие из местных жителей ждут прихода российской армии.
По его словам, несмотря на объявленную Киевом "обязательную эвакуацию", значительная часть населения Авдеевки отказывается покидать дома и до сих пор прячется в подвалах, где нет ни отопления, ни света, ни вентиляции.
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"Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014-2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", — рассказал мэр в интервью Politico.
В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал обязательную эвакуацию населения подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, планируется вывезти 220 тысяч человек. В ЛНР это назвали попыткой делегитимизации будущего референдума на освобождаемых территориях.
При этом, отмечает Politico, у Киева нет необходимого механизма помощи беженцам. В частности, не разработаны методы оценки утраченного или разграбленного имущества и бизнеса и выделения компенсации. Верещук обещала, что эвакуированным предоставят бесплатное жилье как минимум до конца зимы и выплатят пенсии и другие пособия. Но непонятно, откуда возьмутся средства на это, пишет журнал. По словам Верещук, украинские власти надеются на помощь от международных партнеров.
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В статье говорится также, что люди, остающиеся в подконтрольных Киеву городах ДНР, чувствуют себя брошенными и недовольны попыткой властей их выгнать. Некоторые города еще не подверглись сильным обстрелам, но там уже нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги специально отключили, чтобы побудить их покинуть дома.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область и приазовские районы Запорожской. На Херсонщине и в Запорожской области работают новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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