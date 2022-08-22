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В США возмутились освоением Россией Арктики - РИА Новости, 22.08.2022
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В США возмутились освоением Россией Арктики
В США возмутились освоением Россией Арктики - РИА Новости, 22.08.2022
В США возмутились освоением Россией Арктики
Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:08
2022-08-22T14:04
россия
арктика
северный ледовитый океан
сша
в мире
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и позволил Москве существенно там закрепиться. "Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался", — жалуется Фрэнси.Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в "поле битвы будущего". В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу "очнуться" из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. "Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества", — сказал глава государства.В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Российская Федерация остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
https://ria.ru/20220522/arktika-1789986809.html
россия
арктика
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россия, арктика, северный ледовитый океан, сша, в мире
Россия, Арктика, Северный Ледовитый океан, США, В мире
06:08 22.08.2022 (обновлено: 14:04 22.08.2022)
 
В США возмутились освоением Россией Арктики

Обозреватель The Hill Дайан Фрэнси назвал претензии России на Арктику возмутительными

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкБелый медведь на льдине в Северном Ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

"За 20 лет существования (Арктического. Прим. ред.) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе", пишет она.

Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и позволил Москве существенно там закрепиться. "Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался", — жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в "поле битвы будущего". В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу "очнуться" из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
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Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. "Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества", — сказал глава государства.
В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Российская Федерация остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
 
РоссияАрктикаСеверный Ледовитый океанСШАВ мире
 
 
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