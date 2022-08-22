06:08 22.08.2022 (обновлено: 14:04 22.08.2022)
В США возмутились освоением Россией Арктики
Обозреватель The Hill Дайан Фрэнси назвал претензии России на Арктику возмутительными
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкБелый медведь на льдине в Северном Ледовитом океане
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
"За 20 лет существования (Арктического. — Прим. ред.) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе", — пишет она.
Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и позволил Москве существенно там закрепиться. "Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался", — жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в "поле битвы будущего". В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу "очнуться" из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. "Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества", — сказал глава государства.
В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Российская Федерация остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.