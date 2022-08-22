https://ria.ru/20220822/arest-1811326117.html

Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП

Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП - РИА Новости, 22.08.2022

Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Ливии за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:16

2022-08-22T15:16

2022-08-22T15:16

россия

происшествия

ливия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Ливии за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда в отношении Джуан Фатхи Эль-Хади, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября", - сказали в суде.Ранее по этому же делу был арестован россиянин Александр Неруш.Статья вводит ответственность за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет колонии.

https://ria.ru/20220818/aresty-1810454449.html

россия

ливия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ливия