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Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП - РИА Новости, 22.08.2022
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Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП
Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП - РИА Новости, 22.08.2022
Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Ливии за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:16
2022-08-22T15:16
россия
происшествия
ливия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Ливии за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда в отношении Джуан Фатхи Эль-Хади, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября", - сказали в суде.Ранее по этому же делу был арестован россиянин Александр Неруш.Статья вводит ответственность за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет колонии.
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россия, происшествия, ливия
Россия, Происшествия, Ливия
15:16 22.08.2022
 
Ливийца арестовали за попытку экспорта материалов для изготовления ОМП

Ливийца арестовали в Москве за попытку экспорта материалов для оружия массового поражения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Ливии за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда в отношении Джуан Фатхи Эль-Хади, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября", - сказали в суде.
Ранее по этому же делу был арестован россиянин Александр Неруш.
Статья вводит ответственность за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет колонии.
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РоссияПроисшествияЛивия
 
 
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