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Суд арестовал россиянина, планировавшего передать за рубеж сырье для ОМП
Суд арестовал россиянина, планировавшего передать за рубеж сырье для ОМП - РИА Новости, 22.08.2022
Суд арестовал россиянина, планировавшего передать за рубеж сырье для ОМП
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения, сообщили... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:44
2022-08-22T12:44
2022-08-22T12:52
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за попытку передать за границу сырье или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Москвы в отношении Неруша Александра Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 октября", - сказали в суде.Статья вводит ответственность за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет колонии.
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
12:44 22.08.2022 (обновлено: 12:52 22.08.2022)
Суд арестовал россиянина, планировавшего передать за рубеж сырье для ОМП
В Москве арестовали мужчину, планировавшего передать за рубеж сырье для производства ОМП