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Анапа: море, красоты, приключения! - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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Анапа: море, красоты, приключения!
Анапа: море, красоты, приключения! - РИА Новости, 22.08.2022
Анапа: море, красоты, приключения!
Курорт Краснодарского края Анапа, кажется, и не нуждается в представлении: всероссийская здравница с полусотней километров пляжей, теплым морем — идеальным для... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:34
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фото
туризм
анапа
впечатления - туризм
фото - туризм
краснодарский край
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Курорт Краснодарского края Анапа, кажется, и не нуждается в представлении: всероссийская здравница с полусотней километров пляжей, теплым морем — идеальным для отдыха с детьми, многообразием размещения — на любой вкус и кошелек. Красоты города и его окрестностей — в фотоленте РИА Новости.Материал подготовила Карина Ивашко
анапа
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фото, фото, анапа, впечатления - туризм, фото - туризм, краснодарский край
Фото, Туризм, Анапа, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм, Краснодарский край
18:34 22.08.2022 (обновлено: 19:09 22.08.2022)
 

Анапа: море, красоты, приключения!

Читать ria.ru в
Курорт Краснодарского края Анапа, кажется, и не нуждается в представлении: всероссийская здравница с полусотней километров пляжей, теплым морем — идеальным для отдыха с детьми, многообразием размещения — на любой вкус и кошелек. Красоты города и его окрестностей — в фотоленте РИА Новости.
© Mikhail Voskresenskiy

Рекордсмен Кубани по количеству отелей "все включено" и круглогодичного санкура, наследница древнегреческого полиса Боспорского царства Горгиппии, Анапа славится уникальными природными достопримечательностями и объектами всех видов экотуризма.

Анапа
1 из 24

Рекордсмен Кубани по количеству отелей "все включено" и круглогодичного санкура, наследница древнегреческого полиса Боспорского царства Горгиппии, Анапа славится уникальными природными достопримечательностями и объектами всех видов экотуризма.

© Mikhail Voskresenskiy
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Кипарисовое озеро в Сукко. Экзотика! Прямо посреди него растут болотные кипарисы родом из Северной Америки. Как они попали на Кубань, точно неизвестно. Есть версия, что это был эксперимент. И он удался. Люди плавают среди деревьев — им нравится.

Кипарисовое озеро в Сукко
2 из 24

Кипарисовое озеро в Сукко. Экзотика! Прямо посреди него растут болотные кипарисы родом из Северной Америки. Как они попали на Кубань, точно неизвестно. Есть версия, что это был эксперимент. И он удался. Люди плавают среди деревьев — им нравится.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Возле озера обустроена зона отдыха: пляж, беседки для пикников, кафе, лодочная станция и место для рыбалки. А неподалеку раскинулась "Африканская деревня", где "ритмами Африки" радуют артисты из Конго. Вот уж совсем неожиданная экзотика!

Кипарисовое озеро в Сукко
3 из 24

Возле озера обустроена зона отдыха: пляж, беседки для пикников, кафе, лодочная станция и место для рыбалки. А неподалеку раскинулась "Африканская деревня", где "ритмами Африки" радуют артисты из Конго. Вот уж совсем неожиданная экзотика!

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Заповедник Утриш. Уникальный ландшафт и великолепные пейзажи! Одна из главных ценностей — многовековые можжевелово-фисташковые леса. И, конечно, живописный горный серпантин с видом на море — с беседками и смотровыми площадками. Радость для глаз!

Заповедник Утриш
4 из 24

Заповедник Утриш. Уникальный ландшафт и великолепные пейзажи! Одна из главных ценностей — многовековые можжевелово-фисташковые леса. И, конечно, живописный горный серпантин с видом на море — с беседками и смотровыми площадками. Радость для глаз!

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Оконечность мыса Большой Утриш — остров Утриш, где находятся памятник-маяк, часовня и биологическая станция. Рядом, на полуострове, работает дельфинарий, расположенный в открытой акватории Черного моря — в естественных условиях обитания дельфинов.

Оконечность мыса Большой Утриш – остров Утриш
5 из 24

Оконечность мыса Большой Утриш — остров Утриш, где находятся памятник-маяк, часовня и биологическая станция. Рядом, на полуострове, работает дельфинарий, расположенный в открытой акватории Черного моря — в естественных условиях обитания дельфинов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Здесь же работает яхт-клуб, где можно взять напрокат яхту или катер. А еще люди приходят на пляж или экскурсии по экотропам заповедника, чтобы увидеть редкие растения и скалу Перерванную. По легенде, Зевс приказал приковать к ней Прометея.

Пляж Анапы
6 из 24

Здесь же работает яхт-клуб, где можно взять напрокат яхту или катер. А еще люди приходят на пляж или экскурсии по экотропам заповедника, чтобы увидеть редкие растения и скалу Перерванную. По легенде, Зевс приказал приковать к ней Прометея.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В получасе езды от Утриша — в селе Варваровка — находится винодельня гравитационного типа "Скалистый берег". Ее открытие состоялось совсем недавно, хотя первые виноградники были заложены в 2011 году. А дальше ждали, пока "лоза повзрослеет".

Винодельня гравитационного типа Скалистый берег
7 из 24

В получасе езды от Утриша — в селе Варваровка — находится винодельня гравитационного типа "Скалистый берег". Ее открытие состоялось совсем недавно, хотя первые виноградники были заложены в 2011 году. А дальше ждали, пока "лоза повзрослеет".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"В 2019-м начали строить винодельню, в 2020-м — принимали первый виноград и только сейчас разлили первое вино, — рассказывает директор по производству винодельни Ирина Яковенко. — Сорта, в основном, европейские — всего восемь. Но есть и автохтон".

 Винодельня гравитационного типа Скалистый берег
8 из 24

"В 2019-м начали строить винодельню, в 2020-м — принимали первый виноград и только сейчас разлили первое вино, — рассказывает директор по производству винодельни Ирина Яковенко. — Сорта, в основном, европейские — всего восемь. Но есть и автохтон".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Пока в линейке продукции — пять позиций: некоторые вина еще зреют. Но в планах — много интересного. Сейчас у нас 30 гектаров виноградников, но будут и новые сажать: мощности переработки заложены большие.

Винодельня гравитационного типа Скалистый берег
9 из 24

Пока в линейке продукции — пять позиций: некоторые вина еще зреют. Но в планах — много интересного. Сейчас у нас 30 гектаров виноградников, но будут и новые сажать: мощности переработки заложены большие.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Винодельня построена в гармонии с природой. Архитектура здания — стекло, бетон и "галька". Стекло — символ моря, омывающего гальку, камешек сверху — напоминание о ней. Рядом — заповедник Утриш, краснокнижная флора и фауна… Экотема очень важна.

Винодельня гравитационного типа Скалистый берег
10 из 24

Винодельня построена в гармонии с природой. Архитектура здания — стекло, бетон и "галька". Стекло — символ моря, омывающего гальку, камешек сверху — напоминание о ней. Рядом — заповедник Утриш, краснокнижная флора и фауна… Экотема очень важна.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Мы помогаем заповеднику, планируем часть дохода отчислять в его фонд для помощи природе. Это соответствует нашей философии", — говорит Ирина Яковенко. Кроме дневных, тут есть экскурсия "Вино и звезды": ночное небо, телескоп и дегустация под увлекательный рассказ. Необычно.

Винодельня гравитационного типа Скалистый берег
11 из 24

"Мы помогаем заповеднику, планируем часть дохода отчислять в его фонд для помощи природе. Это соответствует нашей философии", — говорит Ирина Яковенко. Кроме дневных, тут есть экскурсия "Вино и звезды": ночное небо, телескоп и дегустация под увлекательный рассказ. Необычно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Своя винодельня есть и в селе Гай-Кодзор. Так и называется: "Виноградники Гай-Кодзора". Главная же архитектурная достопримечательность места — величественная армянская церковь Святого Георгия. Дорога к ней идет через виноградники. Очень живописно!

Винодельня есть и в селе Гай-Кодзор
12 из 24

Своя винодельня есть и в селе Гай-Кодзор. Так и называется: "Виноградники Гай-Кодзора". Главная же архитектурная достопримечательность места — величественная армянская церковь Святого Георгия. Дорога к ней идет через виноградники. Очень живописно!

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский"Ласточкины гнезда", село Супсех. Лучшая обзорная площадка курорта! Роскошный вид на Анапскую бухту, город, окрестности, белый, изрезанный ласточками известняк скалистого берега и петляющая линия моря, на горизонте сливающегося с небом. Красота!
Ласточкины гнезда, село Супсех
13 из 24
"Ласточкины гнезда", село Супсех. Лучшая обзорная площадка курорта! Роскошный вид на Анапскую бухту, город, окрестности, белый, изрезанный ласточками известняк скалистого берега и петляющая линия моря, на горизонте сливающегося с небом. Красота!
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Не менее живописны еще два популярных видовых объекта в Супсехе: спуски к морю на 400 и 800 ступеней. Второй доступен не только для фото. Лестница петляет по скале: хочешь — любуйся пейзажем сверху, а можно прочувствовать всю прелесть места и ногами.

Супсех
14 из 24

Не менее живописны еще два популярных видовых объекта в Супсехе: спуски к морю на 400 и 800 ступеней. Второй доступен не только для фото. Лестница петляет по скале: хочешь — любуйся пейзажем сверху, а можно прочувствовать всю прелесть места и ногами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Уникальное явление Анапского района: целая "Винная деревня"! Тут собрались те, кто мечтал посадить свои виноградники. Больше 70 хозяйств. Каждое здание на склоне — отдельная семейная винодельня, где своя политика, традиции, виноградники и вина.

Винная деревня в Анапе
15 из 24

Уникальное явление Анапского района: целая "Винная деревня"! Тут собрались те, кто мечтал посадить свои виноградники. Больше 70 хозяйств. Каждое здание на склоне — отдельная семейная винодельня, где своя политика, традиции, виноградники и вина.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Проблемы сплотили виноделов. Столько было запретов! А в 2014 году законодатели ввели профессию "фермер-винодел". И энтузиасты бросились сажать виноградники. Далее для малых хозяйств упростили получение лицензии, разрешили розничную продажу...

Виноградник в Анапе
16 из 24

Проблемы сплотили виноделов. Столько было запретов! А в 2014 году законодатели ввели профессию "фермер-винодел". И энтузиасты бросились сажать виноградники. Далее для малых хозяйств упростили получение лицензии, разрешили розничную продажу...

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Я этим живу. Вино — сложное дело. В пять утра — обход лозы весной и летом. У меня несколько образований и ни одно не винодельческое. Но дед и прадед занимались виноделием — видимо, гены", — рассказал глава "Семейной винодельни Литавщуков" Дмитрий.

Глава семейной винодельни Литавщуков Александр
17 из 24

"Я этим живу. Вино — сложное дело. В пять утра — обход лозы весной и летом. У меня несколько образований и ни одно не винодельческое. Но дед и прадед занимались виноделием — видимо, гены", — рассказал глава "Семейной винодельни Литавщуков" Дмитрий.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

По его словам, "Винная деревня" — проект единомышленников. Помимо того, что каждый делает свой продукт, излишки винограда можно сдать в "общий котел", чтобы создать вино под единым брендом. Это первая в России кооперативная винодельня.

Винная деревня в Анапе
18 из 24

По его словам, "Винная деревня" — проект единомышленников. Помимо того, что каждый делает свой продукт, излишки винограда можно сдать в "общий котел", чтобы создать вино под единым брендом. Это первая в России кооперативная винодельня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Мы развиваем агротуризм. Очень ждем изменений закона, чтоб создать широкую инфраструктуру для туристов вокруг винодельни. Помимо вина, делаем соки прямого отжима без воды и сахара, варенья, соленья. Людям нравится натуральное — их это захватывает".

Винная деревня в Анапе
19 из 24

"Мы развиваем агротуризм. Очень ждем изменений закона, чтоб создать широкую инфраструктуру для туристов вокруг винодельни. Помимо вина, делаем соки прямого отжима без воды и сахара, варенья, соленья. Людям нравится натуральное — их это захватывает".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Анапские пляжи: 42 километра песчаных — с удобным для детей мелководьем, 12 — галечных. Для любителей волны и ветра идеальны пляжи Бугазской косы — самого дикого и ветреного места в окрестностях Анапы. На фото — один из пляжей Пионерского проспекта.

Пляж в Анапе
20 из 24

Анапские пляжи: 42 километра песчаных — с удобным для детей мелководьем, 12 — галечных. Для любителей волны и ветра идеальны пляжи Бугазской косы — самого дикого и ветреного места в окрестностях Анапы. На фото — один из пляжей Пионерского проспекта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

И куда же в курортном городе без набережной! По вечерам — это мекка для отдыхающих. Особая атмосфера здесь на закате. Солнце садится в море под пристальные взгляды "провожающих" и фотосессии "с солнышком в руках".

Набережная Анапы
21 из 24

И куда же в курортном городе без набережной! По вечерам — это мекка для отдыхающих. Особая атмосфера здесь на закате. Солнце садится в море под пристальные взгляды "провожающих" и фотосессии "с солнышком в руках".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Символ курорта — анапский маяк. Отсюда и начинается вечернее шествие. Музыканты всех мастей, танцоры и акробаты борются за внимание зрителей. Это их время. Самая непосредственная публика — дети. Зажигают от души!

Набережная Анапы
22 из 24

Символ курорта — анапский маяк. Отсюда и начинается вечернее шествие. Музыканты всех мастей, танцоры и акробаты борются за внимание зрителей. Это их время. Самая непосредственная публика — дети. Зажигают от души!

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСолнце прощается с Анапой до завтра, уступая место тысячам огней...
Закат на пляже в Анапе
23 из 24
Солнце прощается с Анапой до завтра, уступая место тысячам огней...
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Кафешки, караоке, калейдоскоп аттракционов — все сверкает и грохочет! Курортная жизнь бьет ключом. Каждый день — праздник.

Анапа ночью
24 из 24

Кафешки, караоке, калейдоскоп аттракционов — все сверкает и грохочет! Курортная жизнь бьет ключом. Каждый день — праздник.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Материал подготовила Карина Ивашко
 
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