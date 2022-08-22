Анапа: море, красоты, приключения!
Рекордсмен Кубани по количеству отелей "все включено" и круглогодичного санкура, наследница древнегреческого полиса Боспорского царства Горгиппии, Анапа славится уникальными природными достопримечательностями и объектами всех видов экотуризма.
Рекордсмен Кубани по количеству отелей "все включено" и круглогодичного санкура, наследница древнегреческого полиса Боспорского царства Горгиппии, Анапа славится уникальными природными достопримечательностями и объектами всех видов экотуризма.
Кипарисовое озеро в Сукко. Экзотика! Прямо посреди него растут болотные кипарисы родом из Северной Америки. Как они попали на Кубань, точно неизвестно. Есть версия, что это был эксперимент. И он удался. Люди плавают среди деревьев — им нравится.
Кипарисовое озеро в Сукко. Экзотика! Прямо посреди него растут болотные кипарисы родом из Северной Америки. Как они попали на Кубань, точно неизвестно. Есть версия, что это был эксперимент. И он удался. Люди плавают среди деревьев — им нравится.
Возле озера обустроена зона отдыха: пляж, беседки для пикников, кафе, лодочная станция и место для рыбалки. А неподалеку раскинулась "Африканская деревня", где "ритмами Африки" радуют артисты из Конго. Вот уж совсем неожиданная экзотика!
Возле озера обустроена зона отдыха: пляж, беседки для пикников, кафе, лодочная станция и место для рыбалки. А неподалеку раскинулась "Африканская деревня", где "ритмами Африки" радуют артисты из Конго. Вот уж совсем неожиданная экзотика!
Заповедник Утриш. Уникальный ландшафт и великолепные пейзажи! Одна из главных ценностей — многовековые можжевелово-фисташковые леса. И, конечно, живописный горный серпантин с видом на море — с беседками и смотровыми площадками. Радость для глаз!
Заповедник Утриш. Уникальный ландшафт и великолепные пейзажи! Одна из главных ценностей — многовековые можжевелово-фисташковые леса. И, конечно, живописный горный серпантин с видом на море — с беседками и смотровыми площадками. Радость для глаз!
Оконечность мыса Большой Утриш — остров Утриш, где находятся памятник-маяк, часовня и биологическая станция. Рядом, на полуострове, работает дельфинарий, расположенный в открытой акватории Черного моря — в естественных условиях обитания дельфинов.
Оконечность мыса Большой Утриш — остров Утриш, где находятся памятник-маяк, часовня и биологическая станция. Рядом, на полуострове, работает дельфинарий, расположенный в открытой акватории Черного моря — в естественных условиях обитания дельфинов.
Здесь же работает яхт-клуб, где можно взять напрокат яхту или катер. А еще люди приходят на пляж или экскурсии по экотропам заповедника, чтобы увидеть редкие растения и скалу Перерванную. По легенде, Зевс приказал приковать к ней Прометея.
Здесь же работает яхт-клуб, где можно взять напрокат яхту или катер. А еще люди приходят на пляж или экскурсии по экотропам заповедника, чтобы увидеть редкие растения и скалу Перерванную. По легенде, Зевс приказал приковать к ней Прометея.
В получасе езды от Утриша — в селе Варваровка — находится винодельня гравитационного типа "Скалистый берег". Ее открытие состоялось совсем недавно, хотя первые виноградники были заложены в 2011 году. А дальше ждали, пока "лоза повзрослеет".
В получасе езды от Утриша — в селе Варваровка — находится винодельня гравитационного типа "Скалистый берег". Ее открытие состоялось совсем недавно, хотя первые виноградники были заложены в 2011 году. А дальше ждали, пока "лоза повзрослеет".
"В 2019-м начали строить винодельню, в 2020-м — принимали первый виноград и только сейчас разлили первое вино, — рассказывает директор по производству винодельни Ирина Яковенко. — Сорта, в основном, европейские — всего восемь. Но есть и автохтон".
"В 2019-м начали строить винодельню, в 2020-м — принимали первый виноград и только сейчас разлили первое вино, — рассказывает директор по производству винодельни Ирина Яковенко. — Сорта, в основном, европейские — всего восемь. Но есть и автохтон".
Пока в линейке продукции — пять позиций: некоторые вина еще зреют. Но в планах — много интересного. Сейчас у нас 30 гектаров виноградников, но будут и новые сажать: мощности переработки заложены большие.
Пока в линейке продукции — пять позиций: некоторые вина еще зреют. Но в планах — много интересного. Сейчас у нас 30 гектаров виноградников, но будут и новые сажать: мощности переработки заложены большие.
Винодельня построена в гармонии с природой. Архитектура здания — стекло, бетон и "галька". Стекло — символ моря, омывающего гальку, камешек сверху — напоминание о ней. Рядом — заповедник Утриш, краснокнижная флора и фауна… Экотема очень важна.
Винодельня построена в гармонии с природой. Архитектура здания — стекло, бетон и "галька". Стекло — символ моря, омывающего гальку, камешек сверху — напоминание о ней. Рядом — заповедник Утриш, краснокнижная флора и фауна… Экотема очень важна.
"Мы помогаем заповеднику, планируем часть дохода отчислять в его фонд для помощи природе. Это соответствует нашей философии", — говорит Ирина Яковенко. Кроме дневных, тут есть экскурсия "Вино и звезды": ночное небо, телескоп и дегустация под увлекательный рассказ. Необычно.
"Мы помогаем заповеднику, планируем часть дохода отчислять в его фонд для помощи природе. Это соответствует нашей философии", — говорит Ирина Яковенко. Кроме дневных, тут есть экскурсия "Вино и звезды": ночное небо, телескоп и дегустация под увлекательный рассказ. Необычно.
Своя винодельня есть и в селе Гай-Кодзор. Так и называется: "Виноградники Гай-Кодзора". Главная же архитектурная достопримечательность места — величественная армянская церковь Святого Георгия. Дорога к ней идет через виноградники. Очень живописно!
Своя винодельня есть и в селе Гай-Кодзор. Так и называется: "Виноградники Гай-Кодзора". Главная же архитектурная достопримечательность места — величественная армянская церковь Святого Георгия. Дорога к ней идет через виноградники. Очень живописно!
Не менее живописны еще два популярных видовых объекта в Супсехе: спуски к морю на 400 и 800 ступеней. Второй доступен не только для фото. Лестница петляет по скале: хочешь — любуйся пейзажем сверху, а можно прочувствовать всю прелесть места и ногами.
Не менее живописны еще два популярных видовых объекта в Супсехе: спуски к морю на 400 и 800 ступеней. Второй доступен не только для фото. Лестница петляет по скале: хочешь — любуйся пейзажем сверху, а можно прочувствовать всю прелесть места и ногами.
Уникальное явление Анапского района: целая "Винная деревня"! Тут собрались те, кто мечтал посадить свои виноградники. Больше 70 хозяйств. Каждое здание на склоне — отдельная семейная винодельня, где своя политика, традиции, виноградники и вина.
Уникальное явление Анапского района: целая "Винная деревня"! Тут собрались те, кто мечтал посадить свои виноградники. Больше 70 хозяйств. Каждое здание на склоне — отдельная семейная винодельня, где своя политика, традиции, виноградники и вина.
Проблемы сплотили виноделов. Столько было запретов! А в 2014 году законодатели ввели профессию "фермер-винодел". И энтузиасты бросились сажать виноградники. Далее для малых хозяйств упростили получение лицензии, разрешили розничную продажу...
Проблемы сплотили виноделов. Столько было запретов! А в 2014 году законодатели ввели профессию "фермер-винодел". И энтузиасты бросились сажать виноградники. Далее для малых хозяйств упростили получение лицензии, разрешили розничную продажу...
"Я этим живу. Вино — сложное дело. В пять утра — обход лозы весной и летом. У меня несколько образований и ни одно не винодельческое. Но дед и прадед занимались виноделием — видимо, гены", — рассказал глава "Семейной винодельни Литавщуков" Дмитрий.
"Я этим живу. Вино — сложное дело. В пять утра — обход лозы весной и летом. У меня несколько образований и ни одно не винодельческое. Но дед и прадед занимались виноделием — видимо, гены", — рассказал глава "Семейной винодельни Литавщуков" Дмитрий.
По его словам, "Винная деревня" — проект единомышленников. Помимо того, что каждый делает свой продукт, излишки винограда можно сдать в "общий котел", чтобы создать вино под единым брендом. Это первая в России кооперативная винодельня.
По его словам, "Винная деревня" — проект единомышленников. Помимо того, что каждый делает свой продукт, излишки винограда можно сдать в "общий котел", чтобы создать вино под единым брендом. Это первая в России кооперативная винодельня.
"Мы развиваем агротуризм. Очень ждем изменений закона, чтоб создать широкую инфраструктуру для туристов вокруг винодельни. Помимо вина, делаем соки прямого отжима без воды и сахара, варенья, соленья. Людям нравится натуральное — их это захватывает".
"Мы развиваем агротуризм. Очень ждем изменений закона, чтоб создать широкую инфраструктуру для туристов вокруг винодельни. Помимо вина, делаем соки прямого отжима без воды и сахара, варенья, соленья. Людям нравится натуральное — их это захватывает".
Анапские пляжи: 42 километра песчаных — с удобным для детей мелководьем, 12 — галечных. Для любителей волны и ветра идеальны пляжи Бугазской косы — самого дикого и ветреного места в окрестностях Анапы. На фото — один из пляжей Пионерского проспекта.
Анапские пляжи: 42 километра песчаных — с удобным для детей мелководьем, 12 — галечных. Для любителей волны и ветра идеальны пляжи Бугазской косы — самого дикого и ветреного места в окрестностях Анапы. На фото — один из пляжей Пионерского проспекта.
И куда же в курортном городе без набережной! По вечерам — это мекка для отдыхающих. Особая атмосфера здесь на закате. Солнце садится в море под пристальные взгляды "провожающих" и фотосессии "с солнышком в руках".
И куда же в курортном городе без набережной! По вечерам — это мекка для отдыхающих. Особая атмосфера здесь на закате. Солнце садится в море под пристальные взгляды "провожающих" и фотосессии "с солнышком в руках".
Символ курорта — анапский маяк. Отсюда и начинается вечернее шествие. Музыканты всех мастей, танцоры и акробаты борются за внимание зрителей. Это их время. Самая непосредственная публика — дети. Зажигают от души!
Символ курорта — анапский маяк. Отсюда и начинается вечернее шествие. Музыканты всех мастей, танцоры и акробаты борются за внимание зрителей. Это их время. Самая непосредственная публика — дети. Зажигают от души!
Кафешки, караоке, калейдоскоп аттракционов — все сверкает и грохочет! Курортная жизнь бьет ключом. Каждый день — праздник.
Кафешки, караоке, калейдоскоп аттракционов — все сверкает и грохочет! Курортная жизнь бьет ключом. Каждый день — праздник.