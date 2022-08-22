https://ria.ru/20220822/anapa-1811356061.html

Анапа: море, красоты, приключения!

Анапа: море, красоты, приключения! - РИА Новости, 22.08.2022

Анапа: море, красоты, приключения!

Курорт Краснодарского края Анапа, кажется, и не нуждается в представлении: всероссийская здравница с полусотней километров пляжей, теплым морем — идеальным для... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:34

2022-08-22T18:34

2022-08-22T19:09

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Курорт Краснодарского края Анапа, кажется, и не нуждается в представлении: всероссийская здравница с полусотней километров пляжей, теплым морем — идеальным для отдыха с детьми, многообразием размещения — на любой вкус и кошелек. Красоты города и его окрестностей — в фотоленте РИА Новости.Материал подготовила Карина Ивашко

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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