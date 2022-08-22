20:47 22.08.2022 (обновлено: 20:48 22.08.2022)
"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС
"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС "Ханхикиви-1"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" назвал не соответствующими действительности слова главы компании Fennovoima Иоакима Шпехта, что госкорпорация еще не начала юридическое разбирательство по ситуации с АЭС "Ханхикиви-1": российская сторона подала уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов.
"Информация, содержащаяся в интервью господина Иоакима Шпехта, о том, что "Росатом" "еще не начал официальный процесс" (юридического разбирательства), не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении "Росатома".
Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию, отмечает российская госкорпорация.
Финская проектная компания Fennovoima, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала на госкорпорацию иск на общую сумму порядка 2 миллиардов евро, ранее говорил исполнительный директор Fennovoima Шпехт крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat. По данным издания, в эту сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало со ссылкой на финансовую отчетность Fennovoima, что компании грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.
Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
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