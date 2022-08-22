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"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
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"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС
"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС
"Росатом" назвал не соответствующими действительности слова главы компании Fennovoima Иоакима Шпехта, что госкорпорация еще не начала юридическое... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:47
2022-08-22T20:48
финляндия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
fennovoima
аэс "ханхикиви-1"
алексей лихачев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" назвал не соответствующими действительности слова главы компании Fennovoima Иоакима Шпехта, что госкорпорация еще не начала юридическое разбирательство по ситуации с АЭС "Ханхикиви-1": российская сторона подала уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов."Информация, содержащаяся в интервью господина Иоакима Шпехта, о том, что "Росатом" "еще не начал официальный процесс" (юридического разбирательства), не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении "Росатома".Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию, отмечает российская госкорпорация.Финская проектная компания Fennovoima, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала на госкорпорацию иск на общую сумму порядка 2 миллиардов евро, ранее говорил исполнительный директор Fennovoima Шпехт крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat. По данным издания, в эту сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало со ссылкой на финансовую отчетность Fennovoima, что компании грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
https://ria.ru/20220822/finlyandiya-1811220310.html
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финляндия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima, аэс "ханхикиви-1", алексей лихачев
Финляндия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Fennovoima, АЭС "Ханхикиви-1", Алексей Лихачев
20:47 22.08.2022 (обновлено: 20:48 22.08.2022)
 
"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС

"Росатом" подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС "Ханхикиви-1"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" назвал не соответствующими действительности слова главы компании Fennovoima Иоакима Шпехта, что госкорпорация еще не начала юридическое разбирательство по ситуации с АЭС "Ханхикиви-1": российская сторона подала уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов.
"Информация, содержащаяся в интервью господина Иоакима Шпехта, о том, что "Росатом" "еще не начал официальный процесс" (юридического разбирательства), не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении "Росатома".
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
10:47
Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на "Росатом"
Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию, отмечает российская госкорпорация.
Финская проектная компания Fennovoima, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала на госкорпорацию иск на общую сумму порядка 2 миллиардов евро, ранее говорил исполнительный директор Fennovoima Шпехт крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat. По данным издания, в эту сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало со ссылкой на финансовую отчетность Fennovoima, что компании грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.
Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 04:15Наука
В "Росатоме" планируют начать использовать плутоний по-новому
 
ФинляндияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"FennovoimaАЭС "Ханхикиви-1"Алексей Лихачев
 
 
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