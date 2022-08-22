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Гутерреш призвал к диалогу по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Гутерреш призвал к диалогу по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
Гутерреш призвал к диалогу по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:31
2022-08-22T18:31
2022-08-22T18:31
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС."Такая же приверженность диалогу и результатам должна быть применена к критической ситуации на Запорожской АЭС", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Я вновь подтверждаю, что ООН имеет на Украине возможности материально-технического обеспечения и возможности в сфере обеспечения безопасности для поддержки направления миссии МАГАТЭ из Киева в Запорожье", - сказал Гутерреш.
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В мире, Киев, Украина, Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН
Гутерреш призвал к диалогу по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Генсек ООН Гутерреш призвал к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС