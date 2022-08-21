https://ria.ru/20220821/zhara-1811120183.html
Москвичей предупредили о рекордной жаре
Москвичей предупредили о рекордной жаре - РИА Новости, 21.08.2022
Москвичей предупредили о рекордной жаре
Рекордная жара выше 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, есть вероятность повторения рекордных значений за 125 лет, сообщил в своем... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:02
2022-08-21T16:02
2022-08-21T16:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рекордная жара выше 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, есть вероятность повторения рекордных значений за 125 лет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет. После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений!", - написал Тишковец.Он отметил, что в понедельник погода в регионе обусловится западной периферией погожего антициклона, благодаря чему в облаках появятся просветы, и потеплеет в Москве до плюс 26-28, по области – до 25-30. Во вторник станет солнечно, и зной усилится в столице до плюс 30-32, в Подмосковье до 28-33. В среду сохранится малооблачная погода, и на градус станет жарче. Пик максимальной температуры придется на четверг, когда в условиях практически ясной и штилевой погоды, воздух в мегаполисе разогреется до плюс 32-34, по региону от плюс 30 до плюс 35, что на 10-12 градусов выше нормы и близко к рекорду этого дня, который для 25 августа держится с 1897 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 33,9 градусов.Тишковец добавил, что в пятницу вслед за холодным атмосферным фронтом, поступят скоротечные освежающие дожди и грозы, что собьет дневную температуру в Москве до плюс 26-28, по области до 25-30. Следующие, последние выходные лета, ожидаются погожими и комфортными. Ночью похолодает до 8-13 градусов, в дневные часы не выше плюс 22-27.
https://radiosputnik.ria.ru/20220820/pogoda-1811010934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичей предупредили о рекордной жаре
Тишковец: в Москве на следующей неделе ожидают рекордную жару выше 30 градусов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рекордная жара выше 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, есть вероятность повторения рекордных значений за 125 лет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет. После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений!", - написал Тишковец.
Он отметил, что в понедельник погода в регионе обусловится западной периферией погожего антициклона, благодаря чему в облаках появятся просветы, и потеплеет в Москве
до плюс 26-28, по области – до 25-30. Во вторник станет солнечно, и зной усилится в столице до плюс 30-32, в Подмосковье
до 28-33. В среду сохранится малооблачная погода, и на градус станет жарче. Пик максимальной температуры придется на четверг, когда в условиях практически ясной и штилевой погоды, воздух в мегаполисе разогреется до плюс 32-34, по региону от плюс 30 до плюс 35, что на 10-12 градусов выше нормы и близко к рекорду этого дня, который для 25 августа держится с 1897 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 33,9 градусов.
Тишковец добавил, что в пятницу вслед за холодным атмосферным фронтом, поступят скоротечные освежающие дожди и грозы, что собьет дневную температуру в Москве до плюс 26-28, по области до 25-30. Следующие, последние выходные лета, ожидаются погожими и комфортными. Ночью похолодает до 8-13 градусов, в дневные часы не выше плюс 22-27.