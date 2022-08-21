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Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья - РИА Новости, 21.08.2022
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Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья - РИА Новости, 21.08.2022
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья
Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:26
2022-08-21T07:26
происшествия
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ЧИТА, 21 авг - РИА Новости. Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.Ранее ГУМЧС по Бурятии сообщило, что сейсмособытие произошло в воскресенье в 10.56 (по местному времени) на территории Курумканского района республики. Магнитуда 5,0; эпицентр находился в 24 км северо-западнее населенного пункта Улюнхан Курумканского района. Отмечается, что толчки не ощущались."Жители Забайкалья ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии. 21 августа в 12.12 поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.
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происшествия
Происшествия
07:26 21.08.2022
 
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья

Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 21 авг - РИА Новости. Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее ГУМЧС по Бурятии сообщило, что сейсмособытие произошло в воскресенье в 10.56 (по местному времени) на территории Курумканского района республики. Магнитуда 5,0; эпицентр находился в 24 км северо-западнее населенного пункта Улюнхан Курумканского района. Отмечается, что толчки не ощущались.
"Жители Забайкалья ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии. 21 августа в 12.12 поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
 
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