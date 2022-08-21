https://ria.ru/20220821/zemletryasenie-1811067039.html
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья - РИА Новости, 21.08.2022
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья
Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:26
2022-08-21T07:26
2022-08-21T07:26
происшествия
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ЧИТА, 21 авг - РИА Новости. Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.Ранее ГУМЧС по Бурятии сообщило, что сейсмособытие произошло в воскресенье в 10.56 (по местному времени) на территории Курумканского района республики. Магнитуда 5,0; эпицентр находился в 24 км северо-западнее населенного пункта Улюнхан Курумканского района. Отмечается, что толчки не ощущались."Жители Забайкалья ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии. 21 августа в 12.12 поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.
https://ria.ru/20220808/zemletryasenie-1807917239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья
Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии