https://ria.ru/20220821/zemletryasenie-1811067039.html

Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья

Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья - РИА Новости, 21.08.2022

Отголоски землетрясения в Бурятии дошли до Забайкалья

Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T07:26

2022-08-21T07:26

2022-08-21T07:26

происшествия

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ЧИТА, 21 авг - РИА Новости. Жители Забайкальского края почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.Ранее ГУМЧС по Бурятии сообщило, что сейсмособытие произошло в воскресенье в 10.56 (по местному времени) на территории Курумканского района республики. Магнитуда 5,0; эпицентр находился в 24 км северо-западнее населенного пункта Улюнхан Курумканского района. Отмечается, что толчки не ощущались."Жители Забайкалья ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии. 21 августа в 12.12 поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.

https://ria.ru/20220808/zemletryasenie-1807917239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия