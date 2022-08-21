В Запорожье рассказали о постоянных обстрелах ЗАЭС
В Запорожье заявили, что обстрелы ЗАЭС привели к снижению перетока энергии на Украину
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Постоянные обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодар привели к снижению перетока электроэнергии на подконтрольную киевской власти территорию Украины, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, должна поставляться на Украину, так как принадлежит Украине и нужна, особенно зимой, украинскому народу.
"Постоянными обстрелами Запорожской АЭС и города Энергодар боевики ВСУ повредили три из четырех линий электропередачи, которые соединяют АЭС с энергосистемой на подконтрольных Зеленскому территориях. Соответственно, это привело к снижению перетока. И если украинские боевики продолжат обстрелы, то могут разрушить последнюю линию электропередачи, что приведет к полному прекращению энергетической связи АЭС с энергосистемой Украины", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, если кто и будет виновен в прекращении поставок электроэнергии на Украину, то только киевские власти, отдающие преступные приказы обстреливать атомную станцию.
"Призываем киевский режим прекратить обстрелы. Тогда можно говорить о восстановлении ЛЭП и поставках электроэнергии на прежнем уровне. Режим Зеленского прицельно обстреливает атомную станцию и линии электропередачи, а параллельно требует не прекращать поставки электроэнергии. Это звучит, по меньшей мере, лицемерно", - сказал Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.