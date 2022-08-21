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В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие - РИА Новости, 21.08.2022
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В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие
В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие - РИА Новости, 21.08.2022
В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие
Киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:06
2022-08-21T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружено наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В"."К ядерному и химическому терроризму, может добавиться использование бактериологического оружия. С учетом количества биолабораторий, которые были расположены на территории постукраинского пространства, которое пока остается подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220820/provokatsiya-1810975798.html
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в мире, запорожская область, россия, украина
В мире, Запорожская область, Россия, Украина
09:06 21.08.2022
 
В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие

Член ВГА Запорожья заявил, что киевский режим способен применить биооружие

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружено наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС
"К ядерному и химическому терроризму, может добавиться использование бактериологического оружия. С учетом количества биолабораторий, которые были расположены на территории постукраинского пространства, которое пока остается подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС
 
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