https://ria.ru/20220821/zaporozhe-1811074277.html

В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие

В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие - РИА Новости, 21.08.2022

В Запорожской области заявили, что Киев может применить биооружие

Киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:06

2022-08-21T09:06

2022-08-21T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружено наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В"."К ядерному и химическому терроризму, может добавиться использование бактериологического оружия. С учетом количества биолабораторий, которые были расположены на территории постукраинского пространства, которое пока остается подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220820/provokatsiya-1810975798.html

https://ria.ru/20220820/provokatsiya-1810975798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, украина