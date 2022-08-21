Рейтинг@Mail.ru
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/zapis-1811093184.html
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной
Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:16
2022-08-21T12:16
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
дарья дугина
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811074711_2:0:1175:660_1920x0_80_0_0_449ba0204d1080604da92b5ab958c4c1.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении причастных и свидетелей, сообщается на сайте СК РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего", - говорится в сообщении.Также назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20220821/kniga-1811092673.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811074711_295:0:1175:660_1920x0_80_0_0_88bc354e9aa606a793e44c15f3ec1d1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, дарья дугина, следственный комитет россии (ск рф)
Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, Дарья Дугина, Следственный комитет России (СК РФ)
12:16 21.08.2022
 
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной

Следствие по делу об убийстве Дугиной изъяло запись регистратора, устанавливает причастных

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении причастных и свидетелей, сообщается на сайте СК РФ.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
"Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего", - говорится в сообщении.
Также назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
12:12
"Книга Z", одним из соавторов которой была Дугина, выйдет в печать
 
Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойПроисшествияДарья ДугинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала