https://ria.ru/20220821/zapis-1811093184.html
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной
Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:16
2022-08-21T12:16
2022-08-21T12:16
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
дарья дугина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении причастных и свидетелей, сообщается на сайте СК РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего", - говорится в сообщении.Также назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20220821/kniga-1811092673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, дарья дугина, следственный комитет россии (ск рф)
Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, Дарья Дугина, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной
Следствие по делу об убийстве Дугиной изъяло запись регистратора, устанавливает причастных