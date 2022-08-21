https://ria.ru/20220821/zapis-1811093184.html

Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной

Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной - РИА Новости, 21.08.2022

Следствие изъяло запись с регистратора автомобиля Дугиной

Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:16

2022-08-21T12:16

2022-08-21T12:16

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

дарья дугина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствием в рамках дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной изъята видеозапись с регистратора, оперслужбам направлено поручение об установлении причастных и свидетелей, сообщается на сайте СК РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего", - говорится в сообщении.Также назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы.

https://ria.ru/20220821/kniga-1811092673.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, дарья дугина, следственный комитет россии (ск рф)