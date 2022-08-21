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На следующей неделе в Москве возможен запах гари
На следующей неделе в Москве возможен запах гари - РИА Новости, 21.08.2022
На следующей неделе в Москве возможен запах гари
До конца суток и в понедельник в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, который из очагов пожаров в соседних регионах принесет ветер, сообщил... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:52
2022-08-21T16:52
2022-08-21T17:22
москва
общество
происшествия
сергей собянин
рязанская область
владимирская область
газпромбанк
мосэкомониторинг
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. До конца суток и в понедельник в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, который из очагов пожаров в соседних регионах принесет ветер, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По предварительному прогнозу, до конца суток 21 августа и в течение дня 22 августа сохранятся условия для переноса воздушных масс из районов очагов ландшафтных возгораний, это может способствовать ощущению запаха гари в отдельных районах города", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что по данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", по сравнению с утренними часами концентрации взвешенных частиц в воздухе снизились в 1,2-1,4 раза, превышения нормативов не отмечается.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники
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рязанская область
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Кадры смога над Москвой
Видео смога над Москвой
2022-08-21T16:52
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москва, общество, происшествия, сергей собянин, рязанская область, владимирская область, газпромбанк, мосэкомониторинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Общество, Происшествия, Сергей Собянин, Рязанская область, Владимирская область, Газпромбанк, Мосэкомониторинг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:52 21.08.2022 (обновлено: 17:22 21.08.2022)
На следующей неделе в Москве возможен запах гари
В Москве в понедельник из-за ветра может ощущаться запах гари от лесных пожаров