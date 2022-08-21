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СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии - РИА Новости, 21.08.2022
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СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии
СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии - РИА Новости, 21.08.2022
СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии
Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:11
2022-08-21T23:11
в мире
чехия
албания
происшествия
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily News."Четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах в возрасте 40-45 лет. Мужчины были задержаны на территории фабрики утром в воскресенье, женщины ждали их снаружи", - передает портал издания."Они снимали фабрику амуниции и туннели в Поличане. Военная полиция обнаружила два автомобиля с иностранной регистрацией, дверь в туннель была сломана. Установлено, что иностранные граждане сломали дверь в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств ПВО. Полиции задержанные заявили, что они туристы", - говорится в сообщении.Оппозиционная Демократическая партия Албании призвала руководство страны созвать Совет национальной безопасности из-за двух инцидентов на военных объектах. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи предложила властям в Тиране помощь и указала, что "виновные в атаках должны понести ответственность".По данным албанских властей в ходе задержания россиян в Грамши накануне двое военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей". Здоровье двух солдат затем улучшилось, опубликована фотография улыбающихся военных с офицером в больнице. Президент Албании, бывший начальник генштаба Байрам Бегай, приветствовал солдат и пожелал им скорейшего выздоровления, а министр обороны Нико Пелеши поблагодарил их за "готовность принести себя в жертву для защиты стратегического объекта для Албании".Задержанные Светлана Тимофеева 33 лет и Михаил Зорин 23 лет, оба с российскими паспортами, и третий гражданин с паспортом Украины заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты. Прокуратура города Эльбасан начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.В посольстве РФ в Тиране в ночь на воскресенье сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.
https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html
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в мире, чехия, албания, происшествия
В мире, Чехия, Албания, Происшествия
23:11 21.08.2022
 
СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии

Albanian Daily News: в Албании задержали четырех граждан Чехии на оружейном заводе

CC BY-SA 4.0 / Dickelbers / Автомобиль полиции Албании
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /
Автомобиль полиции Албании. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily News.
"Четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах в возрасте 40-45 лет. Мужчины были задержаны на территории фабрики утром в воскресенье, женщины ждали их снаружи", - передает портал издания.
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 12:54
Задержанные в Албании россияне заявили, что они фотографы
"Они снимали фабрику амуниции и туннели в Поличане. Военная полиция обнаружила два автомобиля с иностранной регистрацией, дверь в туннель была сломана. Установлено, что иностранные граждане сломали дверь в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств ПВО. Полиции задержанные заявили, что они туристы", - говорится в сообщении.
Оппозиционная Демократическая партия Албании призвала руководство страны созвать Совет национальной безопасности из-за двух инцидентов на военных объектах. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи предложила властям в Тиране помощь и указала, что "виновные в атаках должны понести ответственность".
По данным албанских властей в ходе задержания россиян в Грамши накануне двое военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей". Здоровье двух солдат затем улучшилось, опубликована фотография улыбающихся военных с офицером в больнице. Президент Албании, бывший начальник генштаба Байрам Бегай, приветствовал солдат и пожелал им скорейшего выздоровления, а министр обороны Нико Пелеши поблагодарил их за "готовность принести себя в жертву для защиты стратегического объекта для Албании".
Задержанные Светлана Тимофеева 33 лет и Михаил Зорин 23 лет, оба с российскими паспортами, и третий гражданин с паспортом Украины заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты. Прокуратура города Эльбасан начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
В посольстве РФ в Тиране в ночь на воскресенье сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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