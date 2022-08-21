https://ria.ru/20220821/zaderzhanie-1811173678.html

СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии

СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: в Албании задержали четырех граждан Чехии на военном предприятии

Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:11

2022-08-21T23:11

2022-08-21T23:11

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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily News."Четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах в возрасте 40-45 лет. Мужчины были задержаны на территории фабрики утром в воскресенье, женщины ждали их снаружи", - передает портал издания."Они снимали фабрику амуниции и туннели в Поличане. Военная полиция обнаружила два автомобиля с иностранной регистрацией, дверь в туннель была сломана. Установлено, что иностранные граждане сломали дверь в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств ПВО. Полиции задержанные заявили, что они туристы", - говорится в сообщении.Оппозиционная Демократическая партия Албании призвала руководство страны созвать Совет национальной безопасности из-за двух инцидентов на военных объектах. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи предложила властям в Тиране помощь и указала, что "виновные в атаках должны понести ответственность".По данным албанских властей в ходе задержания россиян в Грамши накануне двое военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей". Здоровье двух солдат затем улучшилось, опубликована фотография улыбающихся военных с офицером в больнице. Президент Албании, бывший начальник генштаба Байрам Бегай, приветствовал солдат и пожелал им скорейшего выздоровления, а министр обороны Нико Пелеши поблагодарил их за "готовность принести себя в жертву для защиты стратегического объекта для Албании".Задержанные Светлана Тимофеева 33 лет и Михаил Зорин 23 лет, оба с российскими паспортами, и третий гражданин с паспортом Украины заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты. Прокуратура города Эльбасан начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.В посольстве РФ в Тиране в ночь на воскресенье сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.

https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html

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в мире, чехия, албания, происшествия