https://ria.ru/20220821/yasinovataya-1811095352.html
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:34
2022-08-21T12:34
2022-08-21T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Ясиноватой. Украинские боевики нанесли удар по улице Подлесной в Ясиноватой, ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220820/obstrel-1811028664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель
Штаб обороны ДНР: при обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель