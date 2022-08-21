https://ria.ru/20220821/yasinovataya-1811095352.html

При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель

При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.08.2022

При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:34

2022-08-21T12:34

2022-08-21T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Ясиноватой. Украинские боевики нанесли удар по улице Подлесной в Ясиноватой, ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220820/obstrel-1811028664.html

ясиноватая

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина