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При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина

При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина - РИА Новости, 21.08.2022

При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина

При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:53

2022-08-21T01:53

2022-08-21T08:31

московская область (подмосковье)

происшествия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.Дарья Дугина была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

московская область (подмосковье), происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина