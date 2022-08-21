https://ria.ru/20220821/vzryv-1811056452.html
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина
При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:53
2022-08-21T01:53
2022-08-21T08:31
московская область (подмосковье)
происшествия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.Дарья Дугина была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
01:53 21.08.2022 (обновлено: 08:31 21.08.2022)
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина
Глава ДНР Пушилин заявил о гибели дочери философа Дугина Дарьи при взрыве автомобиля