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При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
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При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина
При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:53
2022-08-21T08:31
московская область (подмосковье)
происшествия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.Дарья Дугина была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.
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московская область (подмосковье), происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
01:53 21.08.2022 (обновлено: 08:31 21.08.2022)
 
При взрыве машины в Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Глава ДНР Пушилин заявил о гибели дочери философа Дугина Дарьи при взрыве автомобиля

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. При взрыве автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин, к происшествию, по его словам, причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль, на место прибыли оперативные службы.
"Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Дарья Дугина была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья Дугина
 
 
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