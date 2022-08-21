https://ria.ru/20220821/vozdukh-1811152411.html

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве - РИА Новости, 21.08.2022

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:39

2022-08-21T19:39

2022-08-21T19:39

происшествия

сергей собянин

москва

рязанская область

владимирская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что до конца суток и в понедельник в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, который из очагов пожаров в соседних регионах принесет ветер."В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалах в административных округах 21.08.2022 обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.Отмечается, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки. Сейчас специалисты производят забор воздуха во всех административных округах столицы.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220821/zapakh-1811128671.html

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html

москва

рязанская область

владимирская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)