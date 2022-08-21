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Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве - РИА Новости, 21.08.2022
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Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве - РИА Новости, 21.08.2022
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:39
2022-08-21T19:39
происшествия
сергей собянин
москва
рязанская область
владимирская область
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что до конца суток и в понедельник в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, который из очагов пожаров в соседних регионах принесет ветер."В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалах в административных округах 21.08.2022 обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.Отмечается, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки. Сейчас специалисты производят забор воздуха во всех административных округах столицы.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
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происшествия, сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, Владимирская область, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
19:39 21.08.2022
 
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Москве

Роспотребнадзор не выявил превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛаборатория "Мосэкомониторинга" по проверке проб воздуха
Лаборатория Мосэкомониторинга по проверке проб воздуха - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лаборатория "Мосэкомониторинга" по проверке проб воздуха . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что до конца суток и в понедельник в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, который из очагов пожаров в соседних регионах принесет ветер.
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На следующей неделе в Москве возможен запах гари
"В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалах в административных округах 21.08.2022 обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки. Сейчас специалисты производят забор воздуха во всех административных округах столицы.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
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ПроисшествияСергей СобянинМоскваРязанская областьВладимирская областьПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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