https://ria.ru/20220821/vozdukh-1811093734.html

Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта

Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта - РИА Новости, 21.08.2022

Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта

Ветер в пятницу из-за холодного фронта повернет на запад и северо-запад, на 180 градусов, из-за чего воздух в Москве посвежеет, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:23

2022-08-21T12:23

2022-08-21T12:24

сергей собянин

москва

рязанская область

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ветер в пятницу из-за холодного фронта повернет на запад и северо-запад, на 180 градусов, из-за чего воздух в Москве посвежеет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ждем пятницу. В пятницу холодный фронт, он должен повернуть все потоки на запад и северо-запад, то есть с точностью до наоборот, на 180 градусов. Посвежеет, и ветер пойдет в совершенно другую сторону", - рассказал Тишковец.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html

москва

рязанская область

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество