https://ria.ru/20220821/vozdukh-1811093734.html
Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта
Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта - РИА Новости, 21.08.2022
Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта
Ветер в пятницу из-за холодного фронта повернет на запад и северо-запад, на 180 градусов, из-за чего воздух в Москве посвежеет, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:23
2022-08-21T12:23
2022-08-21T12:24
сергей собянин
москва
рязанская область
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ветер в пятницу из-за холодного фронта повернет на запад и северо-запад, на 180 градусов, из-за чего воздух в Москве посвежеет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ждем пятницу. В пятницу холодный фронт, он должен повернуть все потоки на запад и северо-запад, то есть с точностью до наоборот, на 180 градусов. Посвежеет, и ветер пойдет в совершенно другую сторону", - рассказал Тишковец.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
https://ria.ru/20220821/pozhary-1811085621.html
москва
рязанская область
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3c58a400e136d460f0b6af5fd57bb68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
12:23 21.08.2022 (обновлено: 12:24 21.08.2022)
Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта
Тишковец: воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта