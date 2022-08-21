https://ria.ru/20220821/voennye-1811154166.html
В ДНР погибли пять военных
В ДНР погибли пять военных - РИА Новости, 21.08.2022
В ДНР погибли пять военных
Пять военных Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения в воскресенье, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:45
2022-08-21T19:45
2022-08-21T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пять военных Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения в воскресенье, заявила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР погибли пять военных
Народная милиция ДНР: в воскресенье пять военных погибли, девять получили ранения