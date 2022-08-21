https://ria.ru/20220821/voennye-1811154166.html

В ДНР погибли пять военных

В ДНР погибли пять военных - РИА Новости, 21.08.2022

В ДНР погибли пять военных

Пять военных Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения в воскресенье, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:45

2022-08-21T19:45

2022-08-21T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пять военных Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения в воскресенье, заявила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины