https://ria.ru/20220821/voditel-1811150895.html

Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб

Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб - РИА Новости, 21.08.2022

Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб

Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:25

2022-08-21T19:25

2022-08-21T19:25

происшествия

ульяновская область

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Водитель большегруза погиб", - сказал собеседник агентства.

ульяновская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области 2022-08-21T19:25 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновская область, видео