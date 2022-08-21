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Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб - РИА Новости, 21.08.2022
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Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб - РИА Новости, 21.08.2022
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:25
2022-08-21T19:25
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Водитель большегруза погиб", - сказал собеседник агентства.
ульяновская область
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
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происшествия, ульяновская область, видео
Происшествия, Ульяновская область
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
2022-08-21T19:25
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19:25 21.08.2022
 
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб

Водитель грузовика, не затормозивший вовремя и спровоцировавший ДТП под Ульяновском, погиб

© ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
© ГУ МВД России по Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
"Водитель большегруза погиб", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияУльяновская область
 
 
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