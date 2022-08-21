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Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб - РИА Новости, 21.08.2022
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:25
2022-08-21T19:25
2022-08-21T19:25
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Водитель большегруза погиб", - сказал собеседник агентства.
ульяновская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
2022-08-21T19:25
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, видео
Происшествия, Ульяновская область
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Водитель большегруза, который не смог вовремя затормозить перед автобусом и спровоцировал крупное ДТП с большим числом погибших, тоже погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
2022-08-21T19:25
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PT0M28S
Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП под Ульяновском, погиб
Водитель грузовика, не затормозивший вовремя и спровоцировавший ДТП под Ульяновском, погиб