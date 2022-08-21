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Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика
Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика - РИА Новости, 21.08.2022
Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика
Британский актер Леон Витали, работавший вместе с режиссером Стэнли Кубриком, умер в субботу в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице в Twitter,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:12
2022-08-21T17:12
2022-08-21T17:12
культура
новости культуры
стэнли кубрик
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Британский актер Леон Витали, работавший вместе с режиссером Стэнли Кубриком, умер в субботу в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице в Twitter, посвященной режиссеру. "С величайшим прискорбием мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главная опора многих фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью. Наши мысли с его семьей и всеми, кто его знал и любил", - говорится в сообщении.По данным телеканала Sky News, в 1974 году Витали познакомился с Кубриком, который предложил ему роль лорда Буллингдона в фильме "Барри Линдон". Он снимался и выступал в качестве ассистента Кубрика в других таких картинах, как "С широко закрытыми глазами", "Цельнометаллическая оболочка" и "Сияние".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стэнли кубрик
Культура, Новости культуры, Стэнли Кубрик
Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика
На 75-м году жизни умер актер из фильмов Кубрика Леон Витали
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Британский актер Леон Витали, работавший вместе с режиссером Стэнли Кубриком, умер в субботу в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице в Twitter
, посвященной режиссеру.
"С величайшим прискорбием мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главная опора многих фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью. Наши мысли с его семьей и всеми, кто его знал и любил", - говорится в сообщении.
По данным телеканала Sky News, в 1974 году Витали познакомился с Кубриком, который предложил ему роль лорда Буллингдона в фильме "Барри Линдон". Он снимался и выступал в качестве ассистента Кубрика в других таких картинах, как "С широко закрытыми глазами", "Цельнометаллическая оболочка" и "Сияние".