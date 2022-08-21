https://ria.ru/20220821/vitali-1811132180.html

Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика

Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика - РИА Новости, 21.08.2022

Умер актер из фильмов Стэнли Кубрика

Британский актер Леон Витали, работавший вместе с режиссером Стэнли Кубриком, умер в субботу в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице в Twitter,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:12

2022-08-21T17:12

2022-08-21T17:12

культура

новости культуры

стэнли кубрик

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Британский актер Леон Витали, работавший вместе с режиссером Стэнли Кубриком, умер в субботу в возрасте 74 лет, сообщается на официальной странице в Twitter, посвященной режиссеру. "С величайшим прискорбием мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главная опора многих фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью. Наши мысли с его семьей и всеми, кто его знал и любил", - говорится в сообщении.По данным телеканала Sky News, в 1974 году Витали познакомился с Кубриком, который предложил ему роль лорда Буллингдона в фильме "Барри Линдон". Он снимался и выступал в качестве ассистента Кубрика в других таких картинах, как "С широко закрытыми глазами", "Цельнометаллическая оболочка" и "Сияние".

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, стэнли кубрик