https://ria.ru/20220821/videozapisi-1811163081.html

На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры

На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры - РИА Новости, 21.08.2022

На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры

Евразийский союз молодежи призвал участников фестиваля "Традиция", с которого уезжала перед гибелью Дарья Дугина, сохранить записи с видеорегистраторов, так как РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:09

2022-08-21T21:09

2022-08-21T22:08

происшествия

александр дугин

одинцовский район

московская область (подмосковье)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

россия

сша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Евразийский союз молодежи призвал участников фестиваля "Традиция", с которого уезжала перед гибелью Дарья Дугина, сохранить записи с видеорегистраторов, так как камеры на парковке не работали, рассказала РИА Новости заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала "Евразия" Наталья Макеева.По информации СК, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.За рулем была Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.СК возбудил дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам назначат несколько экспертиз, в том числе взрывотехническую. Прорабатываются различные версии произошедшего, но с учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление заранее спланировали, оно носит заказной характер.Дарья родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811146670.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811148324.html

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