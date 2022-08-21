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На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры
На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры - РИА Новости, 21.08.2022
На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры
Евразийский союз молодежи призвал участников фестиваля "Традиция", с которого уезжала перед гибелью Дарья Дугина, сохранить записи с видеорегистраторов, так как РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:09
2022-08-21T21:09
2022-08-21T22:08
происшествия
александр дугин
одинцовский район
московская область (подмосковье)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
сша
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Евразийский союз молодежи призвал участников фестиваля "Традиция", с которого уезжала перед гибелью Дарья Дугина, сохранить записи с видеорегистраторов, так как камеры на парковке не работали, рассказала РИА Новости заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала "Евразия" Наталья Макеева.По информации СК, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.За рулем была Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.СК возбудил дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам назначат несколько экспертиз, в том числе взрывотехническую. Прорабатываются различные версии произошедшего, но с учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление заранее спланировали, оно носит заказной характер.Дарья родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811146670.html
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происшествия, александр дугин, одинцовский район, московская область (подмосковье), подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla, украина, канада
Происшествия, Александр Дугин, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla, Украина, Канада
21:09 21.08.2022 (обновлено: 22:08 21.08.2022)
На парковке фестиваля, с которого уезжала Дугина, не работали камеры
Гостей фестиваля "Традиция" призвали сохранить записи с видеорегистраторов для следствия