https://ria.ru/20220821/ulitsy-1811053444.html

В центре Москвы перекроют несколько улиц

В центре Москвы перекроют несколько улиц - РИА Новости, 21.08.2022

В центре Москвы перекроют несколько улиц

Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T00:56

2022-08-21T00:56

2022-08-21T00:56

общество

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы.Будут перекрыты улица Маши Порываевой, а также проспект Академика Сахарова от улицы Маши Порываевой до Садово-Спасской улицы с 18.00 воскресенья до 2.00 понедельника. Также до снятия ограничений на этом участке запрещена парковка автомобилей.Также в воскресенье с 23.20 до 23.59 будет перекрыт участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до проспекта Мира.

https://ria.ru/20220820/gar-1810976851.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, садовое кольцо (москва), москва