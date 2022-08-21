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В центре Москвы перекроют несколько улиц - РИА Новости, 21.08.2022
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В центре Москвы перекроют несколько улиц
В центре Москвы перекроют несколько улиц - РИА Новости, 21.08.2022
В центре Москвы перекроют несколько улиц
Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T00:56
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы.Будут перекрыты улица Маши Порываевой, а также проспект Академика Сахарова от улицы Маши Порываевой до Садово-Спасской улицы с 18.00 воскресенья до 2.00 понедельника. Также до снятия ограничений на этом участке запрещена парковка автомобилей.Также в воскресенье с 23.20 до 23.59 будет перекрыт участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до проспекта Мира.
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садовое кольцо (москва)
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общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
00:56 21.08.2022
 
В центре Москвы перекроют несколько улиц

В центре Москвы в воскресенье и понедельник перекроют несколько улиц из-за автопробега

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроспект Академика Сахарова
Проспект Академика Сахарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Проспект Академика Сахарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы.
Будут перекрыты улица Маши Порываевой, а также проспект Академика Сахарова от улицы Маши Порываевой до Садово-Спасской улицы с 18.00 воскресенья до 2.00 понедельника. Также до снятия ограничений на этом участке запрещена парковка автомобилей.
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Также в воскресенье с 23.20 до 23.59 будет перекрыт участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до проспекта Мира.
 
ОбществоСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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