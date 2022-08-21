https://ria.ru/20220821/ulitsy-1811053444.html
В центре Москвы перекроют несколько улиц
В центре Москвы перекроют несколько улиц - РИА Новости, 21.08.2022
В центре Москвы перекроют несколько улиц
Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T00:56
2022-08-21T00:56
2022-08-21T00:56
общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье и понедельник из-за проведения патриотического автопробега, сообщает департамент транспорта столицы.Будут перекрыты улица Маши Порываевой, а также проспект Академика Сахарова от улицы Маши Порываевой до Садово-Спасской улицы с 18.00 воскресенья до 2.00 понедельника. Также до снятия ограничений на этом участке запрещена парковка автомобилей.Также в воскресенье с 23.20 до 23.59 будет перекрыт участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до проспекта Мира.
https://ria.ru/20220820/gar-1810976851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
В центре Москвы перекроют несколько улиц
В центре Москвы в воскресенье и понедельник перекроют несколько улиц из-за автопробега