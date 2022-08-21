https://ria.ru/20220821/ukreprayon-1811164868.html

ВСУ превратили село Покровское в укрепрайон, рассказал боец ЧВК "Вагнер"

ВСУ превратили село Покровское в укрепрайон, рассказал боец ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 21.08.2022

ВСУ превратили село Покровское в укрепрайон, рассказал боец ЧВК "Вагнер"

Украинские войска превратили в укрепрайон село Покровское под Артемовском (Бахмутом), рассказал журналистам на месте боец штурмовой группы ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:35

2022-08-21T21:35

2022-08-21T22:13

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

владимир путин

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ПОКРОВСКОЕ (ДНР), 21 авг — РИА Новости. Украинские войска превратили в укрепрайон село Покровское под Артемовском (Бахмутом), рассказал журналистам на месте боец штурмовой группы ЧВК "Вагнер".Военный уточнил, что украинские силовики превратили все дома, месторасположение которых посчитали выгодными для обороны, а также здание почты и другие объекты гражданской инфраструктуры в укрепрайоны с огневыми точками. По словам бойца, всего в селе оборону держали не менее ста хорошо вооруженных украинских силовиков."Были также образцы иностранного вооружения, снайперские винтовки американского производства. Иностранные гранатометы и минометы были. Разное вооружение использовали, и советского образца, и иностранного", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика