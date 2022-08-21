https://ria.ru/20220821/ukraina-1811161564.html

Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО

Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО - РИА Новости, 22.08.2022

Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-21T20:51

2022-08-21T20:51

2022-08-22T02:11

политика

россия

украина

германия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об этом пишет Die Welt.По словам немецкого канцлера, он также обсуждал с Путиным вопрос о членстве Украины в альянсе и пообещал, что "этого не произойдет в ближайшие 30 лет".Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с коллегой. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.Россия начала специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин