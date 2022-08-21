https://ria.ru/20220821/ukraina-1811161564.html
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО - РИА Новости, 22.08.2022
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T20:51
2022-08-21T20:51
2022-08-22T02:11
политика
россия
украина
германия
олаф шольц
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_0:101:2971:1772_1920x0_80_0_0_9d8104ae03459e272ad7bb457c2b7702.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об этом пишет Die Welt.По словам немецкого канцлера, он также обсуждал с Путиным вопрос о членстве Украины в альянсе и пообещал, что "этого не произойдет в ближайшие 30 лет".Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с коллегой. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.Россия начала специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_781f0a0b5394c2e0e01d0c9650a3144e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин
20:51 21.08.2022 (обновлено: 02:11 22.08.2022)
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО
Канцлер Шольц перед спецоперацией обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет