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Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО - РИА Новости, 22.08.2022
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Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО - РИА Новости, 22.08.2022
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T20:51
2022-08-22T02:11
политика
россия
украина
германия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об этом пишет Die Welt.По словам немецкого канцлера, он также обсуждал с Путиным вопрос о членстве Украины в альянсе и пообещал, что "этого не произойдет в ближайшие 30 лет".Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с коллегой. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.Россия начала специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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политика, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин
20:51 21.08.2022 (обновлено: 02:11 22.08.2022)
 
Шольц заявлял Путину, что Украина еще долго не сможет вступить в НАТО

Канцлер Шольц перед спецоперацией обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об этом пишет Die Welt.
По словам немецкого канцлера, он также обсуждал с Путиным вопрос о членстве Украины в альянсе и пообещал, что "этого не произойдет в ближайшие 30 лет".
Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с коллегой. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.
Россия начала специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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ПолитикаРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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