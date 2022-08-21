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Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/ukraina-1811116847.html
Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево
Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево
Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:31
2022-08-21T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 13.20 – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.20 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Зайцеву украинские войска открыли огонь четыре раза, обстреляв населенный пункт минами и снарядами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220821/peski-1811105217.html
зайцево
горловка
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
15:31 21.08.2022
 
Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево

ВСУ за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево снарядами калибра 122 миллиметра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 13.20 – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.20 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Зайцеву украинские войска открыли огонь четыре раза, обстреляв населенный пункт минами и снарядами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
13:54Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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