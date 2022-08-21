https://ria.ru/20220821/ukraina-1811116847.html

Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево

Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево

Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:31

2022-08-21T15:31

2022-08-21T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 13.20 – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.20 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Зайцеву украинские войска открыли огонь четыре раза, обстреляв населенный пункт минами и снарядами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220821/peski-1811105217.html

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горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол