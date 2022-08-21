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Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/ukraina-1811101102.html
Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады
Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады - РИА Новости, 21.08.2022
Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:26
2022-08-21T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:26 21.08.2022
 
Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады

Минобороны: российские военные уничтожили более 30 человек из украинской 66-й мехбригады

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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