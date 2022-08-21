https://ria.ru/20220821/ukraina-1811101102.html

Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады

Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады - РИА Новости, 21.08.2022

Российские военные уничтожили более 30 человек из украинской мехбригады

Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:26

2022-08-21T13:26

2022-08-21T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)