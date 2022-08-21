12:51 21.08.2022 (обновлено: 16:31 21.08.2022)
Экс-посол Украины обрушился на власти Германии, посадившие Киев "на диету"
Экс-посол Украины в Германии Мельник раскритиковал Берлин за оставление Киева "на диете"
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился в твиттере на Берлин за оставление Киева на произвол судьбы.
Дипломат, комментируя статью журнала Spiegel, в жесткой форме раскритиковал нежелание властей ФРГ помогать его стране поставками тяжелого вооружения.
"Уважаемое "светофорное" правительство (название правящей коалиции в Германии. — Прим. ред.), почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете", — возмутился Мельник.
В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
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