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Экс-посол Украины обрушился на власти Германии, посадившие Киев "на диету"

Экс-посол Украины обрушился на власти Германии, посадившие Киев "на диету" - РИА Новости, 21.08.2022

Экс-посол Украины обрушился на власти Германии, посадившие Киев "на диету"

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился в твиттере на Берлин за оставление Киева на произвол судьбы. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:51

2022-08-21T12:51

2022-08-21T16:31

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

олаф шольц

киев

украина

германия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился в твиттере на Берлин за оставление Киева на произвол судьбы.Дипломат, комментируя статью журнала Spiegel, в жесткой форме раскритиковал нежелание властей ФРГ помогать его стране поставками тяжелого вооружения."Уважаемое "светофорное" правительство (название правящей коалиции в Германии. — Прим. ред.), почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете", — возмутился Мельник.В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.

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Станислав Ванд

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, киев, украина, германия